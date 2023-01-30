Эксперт оценил возможную закупку Россией оружия у КНДР в $320 млн

О поставках оружия из КНДР в Россию заявляли власти США. Москва и Пхеньян это опровергали

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Крупная закупка оружия у Северной Кореи могла бы обойтись в сотни миллионов долларов, но для России, чтобы оценить качество и эффективность, разумно было бы сначала приобрести небольшие партии общей стоимостью около $320 млн, считает соавтор книги «Вооруженные силы Северной Кореи» (The Armed Forces of North Korea) Йост Олиманс, передает Bloomberg. Такая сделка добавила бы 1% к ВВП КНДР, утверждает он.

В числе того, что, возможно, Москва хотела бы получить от Пхеньяна, Олименс перечислил артиллерийские снаряды 122-мм и 152-мм, а также ракеты 122-мм. Стоимость последних за 1 штуку, по словам эксперта, несколько лет назад составляла около $6 тыс.

Поиск Россией оружия, пишет Bloomberg, может стать «спасательным кругом» для Северной Кореи, для которой даже относительно скромная сделка помогла бы обеспечить рост экономике, которая нуждается в деньгах и находится в стагнации. По оценке ЦБ Южной Кореи, ВВП КНДР в 2021 году не вырос и страна столкнулась с неопределенными перспективами.

В то же время, указывает агентство, вероятно прибыльные случаи кражи КНДР криптовалюты теперь могут осложниться после краха биржи FTX. Что у северокорейского лидера Ким Чен Ына в избытке, так это оружия, в особенности «грубой артиллерии ХХ века, переживающей своего рода возрождение на фронтах Украины» «Северная Корея ухватилась бы обеими руками за возможность избавиться от запасов устаревших боеприпасов со значительной наценкой», — считает Олиманс.

В ноябре в Белом доме утверждали, что КНДР направил России «значительные» партии артиллерийских снарядов.

Пхеньян сообщал, что никогда не поставлял оружия России и не собирается этого делать. Сообщения о покупке боеприпасов назвал фейковыми постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя. Он также потребовал от США и Британии доказательства того, что Москва приобретает оружие у Пхеньяна.

В январе Белый дом заявил о приобретении у КНДР оружия для ЧВК «Вагнер». Основатель военной компании Евгений Пригожин назвал это домыслами, а северокорейские власти пригрозили США последствиями за распространение «глупостей» о торговле оружием между КНДР и Россией.