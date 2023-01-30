Эксперт оценил возможную закупку Россией оружия у КНДР в $320 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 16:14
В Курскую область направили дополнительные войска для защиты границы Политика, 16:41
ЦБ Ирана заявил о налаженном с помощью России финансовом канале в мир Экономика, 16:41
МВД Казахстана объяснило отмену визарана для иностранцев Политика, 16:33
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 16:32
Минобороны Венгрии подтвердило отказ поставлять Украине оружие Политика, 16:31
«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Кубка Испании Спорт, 16:24
Maer организовал благотворительный показ фильма «Елки-иголки» Пресс-релиз, 16:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:23
Глава Забайкалья пообещал по ₽3 млн за захват немецких танков на Украине Политика, 16:14
«Украинская правда» узнала о намерении Киева сменить главу Луганской ОГА Политика, 16:10
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 16:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:59
В Москве хоккеист ударился головой об лед после подножки арбитра. Видео Спорт, 15:56
«Гранд сервис экспресс» возобновил продажу билетов на поезда в Крым Общество, 15:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Эксперт оценил возможную закупку Россией оружия у КНДР в $320 млн

Bloomberg: эксперт Олиманс оценил возможную закупку оружия Россией в КНДР в $320 млн
О поставках оружия из КНДР в Россию заявляли власти США. Москва и Пхеньян это опровергали
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Крупная закупка оружия у Северной Кореи могла бы обойтись в сотни миллионов долларов, но для России, чтобы оценить качество и эффективность, разумно было бы сначала приобрести небольшие партии общей стоимостью около $320 млн, считает соавтор книги «Вооруженные силы Северной Кореи» (The Armed Forces of North Korea) Йост Олиманс, передает Bloomberg. Такая сделка добавила бы 1% к ВВП КНДР, утверждает он.

В числе того, что, возможно, Москва хотела бы получить от Пхеньяна, Олименс перечислил артиллерийские снаряды 122-мм и 152-мм, а также ракеты 122-мм. Стоимость последних за 1 штуку, по словам эксперта, несколько лет назад составляла около $6 тыс.

Поиск Россией оружия, пишет Bloomberg, может стать «спасательным кругом» для Северной Кореи, для которой даже относительно скромная сделка помогла бы обеспечить рост экономике, которая нуждается в деньгах и находится в стагнации. По оценке ЦБ Южной Кореи, ВВП КНДР в 2021 году не вырос и страна столкнулась с неопределенными перспективами.

В то же время, указывает агентство, вероятно прибыльные случаи кражи КНДР криптовалюты теперь могут осложниться после краха биржи FTX. Что у северокорейского лидера Ким Чен Ына в избытке, так это оружия, в особенности «грубой артиллерии ХХ века, переживающей своего рода возрождение на фронтах Украины» «Северная Корея ухватилась бы обеими руками за возможность избавиться от запасов устаревших боеприпасов со значительной наценкой», — считает Олиманс.

В ноябре в Белом доме утверждали, что КНДР направил России «значительные» партии артиллерийских снарядов.

Пхеньян сообщал, что никогда не поставлял оружия России и не собирается этого делать. Сообщения о покупке боеприпасов назвал фейковыми постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя. Он также потребовал от США и Британии доказательства того, что Москва приобретает оружие у Пхеньяна.

Читайте на РБК Pro
Илон Маск: «Будущее не может быть лишь чередой ничтожных событий»
«Мой опыт поможет всем»: пять фраз, которые выдают коучей-шарлатанов
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
«Галерея провалов»: 8 худших продуктов Apple, Nike, Amazon

В январе Белый дом заявил о приобретении у КНДР оружия для ЧВК «Вагнер». Основатель военной компании Евгений Пригожин назвал это домыслами, а северокорейские власти пригрозили США последствиями за распространение «глупостей» о торговле оружием между КНДР и Россией.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Северная Корея поставки оружия Россия Военная операция на Украине КНДР
Материалы по теме
МИД Китая призвал США во имя мира прекратить поставки оружия Украине
Политика
Bloomberg сообщил о замерзающих из-за мороза военных дронах на Украине
Политика
Кремль усомнился в поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter