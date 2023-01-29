МИД КНДР: США могут столкнуться с последствиями за слухи о торговле оружием с Россией

В КНДР пригрозили США последствиями за слухи о торговле оружием с Россией

США могут столкнуться с неприятными последствиями, если продолжат распространять информацию о торговле оружием между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщило агентство ЦТАК, публикуя заявление главы МИД КНДР Квон Чон Гына.

«На этот раз США вновь выдвинули беспочвенную «перспективу торговли оружием» и глупо попытались оправдать свои поставки оружия Украине. <...> Соединенные Штаты должны иметь в виду, что они столкнутся с поистине неинтересными последствиями, если продолжат распространять глупости против нашей страны», — заявил глава ведомства.

Квон Чон Гын добавил, что если бы США не двигали силы НАТО на восток, «ущемляя законные интересы безопасности России», то конфликта на Украине не случилось бы.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передали в санкционный комитет ООН доклад, свидетельствующий о поставках вооружений из КНДР в Россию. Он отметил, что экспорт оружия из Северной Кореи является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности организации.

В конце декабря прошлого года Кирби говорил, что ЧВК «Вагнер» использует оружие Северной Кореи. Основатель группы Евгений Пригожин ответил, что Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах».