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В КНДР пригрозили США последствиями за слухи о торговле оружием с Россией

МИД КНДР: США могут столкнуться с последствиями за слухи о торговле оружием с Россией

США могут столкнуться с неприятными последствиями, если продолжат распространять информацию о торговле оружием между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщило агентство ЦТАК, публикуя заявление главы МИД КНДР Квон Чон Гына.

«На этот раз США вновь выдвинули беспочвенную «перспективу торговли оружием» и глупо попытались оправдать свои поставки оружия Украине. <...> Соединенные Штаты должны иметь в виду, что они столкнутся с поистине неинтересными последствиями, если продолжат распространять глупости против нашей страны», — заявил глава ведомства.

Квон Чон Гын добавил, что если бы США не двигали силы НАТО на восток, «ущемляя законные интересы безопасности России», то конфликта на Украине не случилось бы.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передали в санкционный комитет ООН доклад, свидетельствующий о поставках вооружений из КНДР в Россию. Он отметил, что экспорт оружия из Северной Кореи является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности организации.

В конце декабря прошлого года Кирби говорил, что ЧВК «Вагнер» использует оружие Северной Кореи. Основатель группы Евгений Пригожин ответил, что Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах».

Теги
Россия КНДР МИД США Джон Кирби
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