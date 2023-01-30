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Посольство США предупредило о риске терактов в центре Стамбула

Посольство США предупредило о риске терактов в Стамбуле после сожжения Корана в Европе
Сожжение Корана в Стокгольме и Копенгагене устроил ультраправый датский политик Расмус Палудан. Турция осудила акцию, а процесс присоединения Швеции к НАТО был приостановлен. США в связи с этим предупреждают о риске терактов
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Правительство США предупреждает своих граждан о возможных нападениях террористов в Стамбуле на церкви, синагоги, дипломатические миссии и другие места, посещаемые жителями западных стран, после инцидентов с сожжением Корана в Европе, говорится в сообщении американского посольства в Анкаре.

Предупреждение особенно касается стамбульских районов Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль, указывают дипломаты. Они призвали сограждан быть бдительными, избегать мест скопления людей и не привлекать внимание.

Опубликованное предупреждение является обновлением предыдущего, от 27 января, тоже касающегося инцидентов с сожжением Корана в Европе, указали в посольстве. «Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацеливаясь на религиозные учреждения или места, часто посещаемые жителями Запада», — говорилось в уведомлении.

21 января ультраправый политик, лидер датской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Турция осудила действия Палудана и назвала их «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти».

Анкара обвинила Стокгольм в нарушении меморандума об устранении опасений Турции по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО и отменила визит шведского министра обороны Пола Йонсона. Швеция и Финляндия осудили акцию у турецкого посольства.

27 января Палудан вновь сжег Коран, устроив это рядом с консульским отделом российского посольства в Копенгагене. Произошедшее в дипломатическом представительстве России назвали «публичным глумлением над чувствами верующих, организованным при попустительстве датских властей». Датская газета Ekstra Bladet писала, что Палудан пообещал повторять акцию каждую пятницу, пока Анкара не поддержит вступление Швеции в НАТО.

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Хельсински и Стокгольм подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года. Для присоединения к блоку нужно одобрение всех 30 членов, в том числе Турции. Анкара выдвинула Швеции и Финляндии условие: они должны выдать находящихся на их территории представителей «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической). Шведский премьер Ульф Кристерссон указывал, что страна не может и не хочет выполнить все требования Анкары. В конце января Стокгольм объявил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Коран Стамбул Посольство США Швеция Дания Турция НАТО теракт
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