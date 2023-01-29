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Эрдоган не исключил шокирующее для Швеции решение по заявке Финляндии

Эрдоган не исключил шокирующее для Швеции решение по заявке Финляндии в НАТО
В случае необходимости Турция может принять иное решение в отношении заявки Финляндии на вступление в НАТО, заявил президент
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что может принять иное решение в отношении заявки Финляндии на вступление в НАТО, которое должно «шокировать» Швецию, его слова приводит газета Milliyet.

«В случае необходимости мы можем отправить другой месседж в отношении [заявки в НАТО] Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы это сделаем», — сказал Эрдоган.

После сожжения Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме Эрдоган отказал Швеции в одобрении ее заявки в НАТО. Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем позднее заявил, что процесс вступления страны в альянс приостановлен.

21 января в Стокгольме прошла акция курдов против членства страны в альянсе, в ходе которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран. Эрдоган возмутился тем, что Финляндия и Швеция «позволяют террористическим организациям бесчинствовать на их проспектах и улицах», при этом ожидая от Анкары поддержки своих заявок.

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО все страны блока должны ратифицировать с ними двустороннее соглашение. Лишь Турция и Венгрия еще не сделали этого. Турецкие власти добиваются от Стокгольма выдачи сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК; Анкара считает их террористами).

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в то же время не исключил, что страна может продолжить процесс вступления в НАТО без Швеции.

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