Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Задержание главреда «Медиазоны» в Москве. Видео Общество, 17:04 Главреда «Медиазоны» оставили в ОВД до суда Общество, 16:50 В РПЦ сочли недопустимым вовлечение детей «в политическое противостояние» Политика, 16:38 В Екатеринбурге возбудили два дела после акции 23 января Общество, 16:23 Большунов выиграл вторую гонку подряд на этапе Кубка мира в Швеции Спорт, 16:11 Журналист узнал о планах «Питтсбурга» сохранить Малкина до конца карьеры Спорт, 15:49 Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы Общество, 15:27 Казахстан решил увеличить число авиарейсов в Россию Общество, 15:10 Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком Политика, 15:01 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 14:49 «Спартак» опроверг сообщения о дедлайне на переговорах о переходе Промеса Спорт, 14:36 В Москве задержали главреда «Медиазоны» Политика, 14:07 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 13:59 Посол США исключил возможность ослабления санкций против России Политика, 13:55
Отравление Навального ,  
0 

В РПЦ сочли недопустимым вовлечение детей «в политическое противостояние»

Детей сознательно вовлекают не в политику, а в политическое противостояние — опасные для их безопасности акции, заявил митрополит Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Русской православной церкви осудили тех, кто привлекает детей и подростков к участию в несогласованных акциях.

«Речь идет не об интересе несовершеннолетних к политике, а о том, что детей и подростков сознательно вовлекают <...> в политическое противостояние», в опасные для их здоровья и безопасности акции, сказал в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он назвал вовлечение несовершеннолетних в политические акции «совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка» и заявил, что «виновные должны нести за это ответственность».

В то же время митрополит Иларион сказал, что в России есть много социальных проблем, в том числе высокий уровень коррупции в некоторых госструктурах. «Но это не повод для того, чтобы призывать подростков выходить на улицы», — отметил он.

Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января
Политика
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального

«Я вспоминаю ситуацию, которая сложилась в Российской Империи накануне революции, когда появились всякие революционеры, пропагандисты», — продолжил митрополит. Часть этих «революционеров» сидела внутри страны, а многие — за границей, «в благополучной и мирной Швейцарии», откуда они «засылали прокламации в Россию, чтобы произошла революция», добавил он.

«Мы знаем, к чему привела революция. Я глубоко убежден, что государство должно развиваться эволюционным, а не революционным путем. Мы не должны повторять ошибок нашей истории, а социальные проблемы мы должны решать вместе, всем миром», — заявил представитель РПЦ.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Казус Моргенштерна: зачем брендам скандальные рекламные кампании РБК Pro: как говорить с коллегами об их ошибках РБК Pro: как в России запретили «прятать» имущество в биткоинах

23 января в десятках российских городов прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали после возвращения в Россию, объяснив это нарушением условного срока по делу «Ив Роше». Все они не были согласованы с властями.

МВД пока не представило официальной информации о числе задержанных, данные опубликовали только правозащитники. Так, по подсчетам «ОВД-Инфо», на акциях протеста 23 января в России задержали более 4 тыс. человек. Около 300 из них — несовершеннолетние, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, их всех отпустили из отделений полиции после приезда родителей. В Москве на 173 родителя, дети которых вышли на митинг, составили протоколы, сообщила РБК уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Накануне акций протестов Минпросвещения попросило родителей провести 23 января вместе с детьми, чтобы оградить их от «прогулок» в поддержку Навального. В ведомстве сообщили, что в соцсетях стали массово появляться призывы к детям поучаствовать в митинге. СК, в свою очередь, завел против сторонников Навального уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Сторонники оппозиционера анонсировали новую несанкционированную акцию протеста. МВД и Генпрокуратура предупредили тех, кто планирует участвовать в ней, об уголовной ответственности.

Автор
Виктория Полякова
РПЦ акции протеста дети Алексей Навальный
Материалы по теме
На акциях протеста в России задержали 300 несовершеннолетних
Политика
СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты
Политика
Роскомнадзор вызвал представителей TikTok и Telegram в связи с акциями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter