В РПЦ сочли недопустимым вовлечение детей «в политическое противостояние»

«Я вспоминаю ситуацию, которая сложилась в Российской Империи накануне революции, когда появились всякие революционеры, пропагандисты», — продолжил митрополит. Часть этих «революционеров» сидела внутри страны, а многие — за границей, «в благополучной и мирной Швейцарии», откуда они «засылали прокламации в Россию, чтобы произошла революция», добавил он.
«Мы знаем, к чему привела революция. Я глубоко убежден, что государство должно развиваться эволюционным, а не революционным путем. Мы не должны повторять ошибок нашей истории, а социальные проблемы мы должны решать вместе, всем миром», — заявил представитель РПЦ.
23 января в десятках российских городов прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали после возвращения в Россию, объяснив это нарушением условного срока по делу «Ив Роше». Все они не были согласованы с властями.
МВД пока не представило официальной информации о числе задержанных, данные опубликовали только правозащитники. Так, по подсчетам «ОВД-Инфо», на акциях протеста 23 января в России задержали более 4 тыс. человек. Около 300 из них — несовершеннолетние, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, их всех отпустили из отделений полиции после приезда родителей. В Москве на 173 родителя, дети которых вышли на митинг, составили протоколы, сообщила РБК уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Накануне акций протестов Минпросвещения попросило родителей провести 23 января вместе с детьми, чтобы оградить их от «прогулок» в поддержку Навального. В ведомстве сообщили, что в соцсетях стали массово появляться призывы к детям поучаствовать в митинге. СК, в свою очередь, завел против сторонников Навального уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.
Сторонники оппозиционера анонсировали новую несанкционированную акцию протеста. МВД и Генпрокуратура предупредили тех, кто планирует участвовать в ней, об уголовной ответственности.