В РПЦ сочли недопустимым вовлечение детей «в политическое противостояние»

Детей сознательно вовлекают не в политику, а в политическое противостояние — опасные для их безопасности акции, заявил митрополит Иларион

Митрополит Волоколамский Иларион (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Русской православной церкви осудили тех, кто привлекает детей и подростков к участию в несогласованных акциях.

«Речь идет не об интересе несовершеннолетних к политике, а о том, что детей и подростков сознательно вовлекают <...> в политическое противостояние», в опасные для их здоровья и безопасности акции, сказал в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он назвал вовлечение несовершеннолетних в политические акции «совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка» и заявил, что «виновные должны нести за это ответственность».

В то же время митрополит Иларион сказал, что в России есть много социальных проблем, в том числе высокий уровень коррупции в некоторых госструктурах. «Но это не повод для того, чтобы призывать подростков выходить на улицы», — отметил он.