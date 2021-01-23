На акциях протеста в России задержали 300 несовершеннолетних

Часть задержанных подростков уже отпустили. По словам Кузнецовой, больше всего несовершеннолетних на акции поймали в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На несанкционированных акциях, которые проходили по всей России, в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали порядка 300 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сейчас ведется подсчет, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России», — заявила она.

По ее словам, в частности, в Москве задержали около 70 несовершеннолетних, в Санкт-Петербурге — около 30. «Безусловно, эти цифры еще будут уточняться», — добавила омбудсмен.

Video

Кузнецова отметила, что за многими детьми уже приехали родители и их отпустили домой. Детям не место в незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них, подчеркнула она.