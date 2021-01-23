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Отравление Навального ,  
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На акциях протеста в России задержали 300 несовершеннолетних

Часть задержанных подростков уже отпустили. По словам Кузнецовой, больше всего несовершеннолетних на акции поймали в Москве
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На несанкционированных акциях, которые проходили по всей России, в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали порядка 300 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сейчас ведется подсчет, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России», — заявила она.

По ее словам, в частности, в Москве задержали около 70 несовершеннолетних, в Санкт-Петербурге — около 30. «Безусловно, эти цифры еще будут уточняться», — добавила омбудсмен.

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Кузнецова отметила, что за многими детьми уже приехали родители и их отпустили домой. Детям не место в незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них, подчеркнула она.

Омбудсмен, как сообщает ее пресс-служба, посетила отдел МВД по Тверскому району Москвы, где побеседовала с задержанными на акции детьми. Среди них оказались два брата 9 и 12 лет.

«Я знаю про ОВД Пресненское, где было трое несовершеннолетних, и ОВД Фили-Давыдково, где было пять несовершеннолетних, их тоже отпустили. В Тверском мы были еще днем, к двум несовершеннолетним приехала мама, я думаю, их тоже отпустили. Про остальные ОВД, где есть несовершеннолетние, ничего сказать не могу, я знаю, что в некоторых других они тоже были», — сказала РБК член ОНК Москвы Марина Литвинович

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Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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23 января в России прошли акции протеста с требованием освободить Навального, арестованного на 30 суток после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН требует заменить условный срок политика по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный, так как оппозиционер не отмечался в ведомстве пока находился на лечении в ФРГ. Это ходатайство суд рассмотрит 2 февраля.

По данным с сайта «ОВД-Инфо» на 22:15 мск, по всей стране были задержаны 2509 человек. Больше всего — в Москве (952) и Санкт-Петербуре (374). В МВД пока не сообщали, сколько человек задержали на акциях.

Авторы
Михаил Юшков, Майя Бобенко
акции протеста задержанные дети Алексей Навальный омбудсмен Анна Кузнецова
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