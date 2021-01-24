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Отравление Навального ,  
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Омбудсмен заявила об освобождении всех подростков после акции в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Всех несовершеннолетних, задержанных 23 января на несанкционированной акции в Москве, отпустили из отделений полиции после приезда их родителей. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Никто из задержанных детей не нуждался в медицинской помощи. Я также поговорила со всеми детьми», — добавила она.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в Москве 23 января были задержаны около 70 несовершеннолетних. Всего по стране на акциях протеста задержали около 300 подростков.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве и других городах России 23 января прошла акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны 3296 человек. В Москве полиция задержала 1294 протестующих.

Накануне протестов Минпросвещения обратилось к родителям с просьбой оградить школьников от участия в акциях в поддержку Навального, сославшись на массовое появление в интернете призывов к детям.

СК России, в свою очередь, завел уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. В сообщении говорится о «сторонниках Навального», которые «призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах».

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