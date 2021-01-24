Омбудсмен заявила об освобождении всех подростков после акции в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Всех несовершеннолетних, задержанных 23 января на несанкционированной акции в Москве, отпустили из отделений полиции после приезда их родителей. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Никто из задержанных детей не нуждался в медицинской помощи. Я также поговорила со всеми детьми», — добавила она.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в Москве 23 января были задержаны около 70 несовершеннолетних. Всего по стране на акциях протеста задержали около 300 подростков.

В Москве и других городах России 23 января прошла акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны 3296 человек. В Москве полиция задержала 1294 протестующих.