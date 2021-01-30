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Посол США исключил возможность ослабления санкций против России

Джон Салливан считает, что аналогичного мнения придерживаются в ЕС. При этом посол заявил, что США продолжат вести диалог по проблеме Донбасса, в том числе в «нормандском формате»
Вид на заснеженный город Гурзуф, виноградники и гору Аю-Даг в Крыму
Вид на заснеженный город Гурзуф, виноградники и гору Аю-Даг в Крыму (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

США и страны Европейского союза не намерены ослаблять санкции, введенные против России после присоединения Крыма. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», — сказал Салливан.

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По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа».

Салливан пояснил, что США продолжат вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. «Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению», — сказал он. Посол добавил, что к Украине, а также к минским соглашениям, власти США свой подход не изменили.

Ранее, 20 января, Джанет Йеллен, будучи кандидатом на пост министра финансов США, заявила о намерении пересмотреть санкционную политику страны, если ее назначение будет одобрено. Она отмечала, что ведомство «незамедлительно приступит» к пересмотру введенных санкций, как только ее кандидатуру утвердят.

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До этого о пересмотре санкционной политики командой президента Джо Байлена писал Bloomberg.

26 января сенат США утвердил кандидатуру Йеллен на пост главы Минфина.

В марте 2014 года по итогам референдума Крым вошел в состав России. В июне того же года Совет ЕС в качестве реакции на «незаконную аннексию» ввел ограничительные меры, они применяются к физическим лицам ЕС и компаниям, базирующимся в Евросоюзе. Алогичные санкции ввели власти США. В феврале 2020 года бывший президент Дональд Трамп продлил санкции еще на год. В документе говорилось, что действия России на Украине «продолжают представлять необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». В Кремле продления санкций тогда назвали очередным враждебным шагом по отношению к России. В июле 2020 года о продлении санкций заявили в Евросоюзе.

В отношении России также действуют экономические санкции ЕС И США — они затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора — и персональные санкции. Из-за ограничений приостановлены переговоры о безвизовом режиме, многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС, там также заморожены их активы.

Автор
Роман Котерев
санкции США Джон Салливан
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