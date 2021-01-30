Посол США исключил возможность ослабления санкций против России

Джон Салливан считает, что аналогичного мнения придерживаются в ЕС. При этом посол заявил, что США продолжат вести диалог по проблеме Донбасса, в том числе в «нормандском формате»

Вид на заснеженный город Гурзуф, виноградники и гору Аю-Даг в Крыму (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

США и страны Европейского союза не намерены ослаблять санкции, введенные против России после присоединения Крыма. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», — сказал Салливан.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа».

Салливан пояснил, что США продолжат вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. «Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению», — сказал он. Посол добавил, что к Украине, а также к минским соглашениям, власти США свой подход не изменили.