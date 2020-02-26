США на год продлили введенные из-за Украины и Крыма санкции против России

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России, введенные бывшим главой государства Бараком Обамой в 2014 году из-за ситуации на Украине. Об этом говорится уведомлении Трампа, направленном конгрессу. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине; угрожающих ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующих незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства Российской Федерации, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в пояснительной записке к уведомлению.

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