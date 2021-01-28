В Бундестаге назвали объем российских активов под санкциями из-за Украины

Активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями, арестованы в пяти странах ЕС. Больше всего их на Кипре и в Германии

Элизабет Винкельмайер-Беккер (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Совокупный объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в ЕС в связи с санкциями, введенными в 2014 году, составляет порядка €5 млн, из которых €1,83 млн — активы в Германии. Это следует из данных, содержащихся в базе данных Еврокомиссии, сообщила Элизабет Винкельмайер-Беккер, парламентский статс-секретарь министра экономики и энергетики ФРГ, во время заседания в бундестаге.

Все эти активы были заморожены в связи с санкционным списком, впервые принятым Европейским советом 17 марта 2014 года. Санкции были приняты в связи с присоединением Крыма к России и событиями в Донбассе. На тот момент в него был внесен 21 чиновник из России и Украины. В дальнейшем он был расширен: в 2020 году в нем находились 84 физлица (замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Владислав Сурков и другие) и 21 юрлицо (к примеру, «Транснефть», «Роснефть», Уралвагонзавод, ОАК).

Данные об объеме замороженных активов Винкельмайер-Беккер привела, отвечая на вопрос депутата Антона Фризена от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», уроженца Казахстана. Фризен неоднократно выступал с поддержкой снятия санкций с России, называя их бессмысленными и несущими вред экономике Германии.

Представительница Министерства экономики привела данные по замороженным активам по годам. Так, в 2014 году, когда были введены санкции, в Германии были заморожены российские активы на €134,1 тыс. А рекордным стал 2018 год, когда арест был наложен на активы стоимостью более €485 тыс.