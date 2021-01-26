Минфин США впервые возглавила женщина

За кандидатуру Джанет Йеллен проголосовали 84 сенатора. Ранее она пообещала в случае ее одобрения пересмотреть санкционную политику США и проследить, чтобы ограничения использовались соответствующим образом

Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Минфина, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты парламента.

За утверждение Йеллен проголосовали 84 сенатора из 100. Кандидатура считается одобренной, если за нее голосует простое большинство сенаторов.

Таким образом, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин.

За несколько дней до голосования Йеллен выступала на слушаниях в финансовом комитете сената. Там она заявила, что в случае одобрения ее кандидатуры она пересмотрит санкционную политику США. Она уточнила, что попросит своего заместителя провести всесторонний обзор санкционной политики страны для того, чтобы ограничения «использовались в стратегических целях и соответствующим образом».