Новый глава партии Меркель не увидел причин для снятия санкций с России

Председатель ХДС Армин Лашет заявил о «скрытых и открытых актах агрессии» на востоке Украины и отсутствии прогресса по минским соглашениям. Кроме того, Германия по-прежнему не признает Крым российским

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет считает, что повода для снятия санкций Евросоюза против России сейчас нет. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ограничительные меры были приняты за присоединение Крыма, которое Евросоюз считает аннексией, и конфликт на востоке Украины, отметил Лашет. По его словам, на востоке Украины «с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии». «Поэтому на данный момент нет оснований для отмены санкций», — заявил Лашет (цитата по Die Presse).

По словам политика, непризнание Крыма российской территорией «остается позицией Германии и Запада». Также он заявил о необходимости добиться прогресса в реализации минских соглашений.

Лашет был избран председателем ХДС 16 января на онлайн-съезде партии, ходящей в правящую коалицию.. До 2018 года ХДС руководила канцлер Германии Ангела Меркель, после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но последняя в феврале 2020 года объявила о решении уйти в отставку. 22 января ХДС утвердила итоги голосования и Лашет официально возглавил партию.