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Крымские санкции ,  
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Новый глава партии Меркель не увидел причин для снятия санкций с России

Председатель ХДС Армин Лашет заявил о «скрытых и открытых актах агрессии» на востоке Украины и отсутствии прогресса по минским соглашениям. Кроме того, Германия по-прежнему не признает Крым российским

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет считает, что повода для снятия санкций Евросоюза против России сейчас нет. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ограничительные меры были приняты за присоединение Крыма, которое Евросоюз считает аннексией, и конфликт на востоке Украины, отметил Лашет. По его словам, на востоке Украины «с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии». «Поэтому на данный момент нет оснований для отмены санкций», — заявил Лашет (цитата по Die Presse).

Партия Меркель избрала нового главу
Политика
Армин Лашет

По словам политика, непризнание Крыма российской территорией «остается позицией Германии и Запада». Также он заявил о необходимости добиться прогресса в реализации минских соглашений.

Лашет был избран председателем ХДС 16 января на онлайн-съезде партии, ходящей в правящую коалицию.. До 2018 года ХДС руководила канцлер Германии Ангела Меркель, после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но последняя в феврале 2020 года объявила о решении уйти в отставку. 22 января ХДС утвердила итоги голосования и Лашет официально возглавил партию.

Лашет считается одним из кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг, которые состоятся 26 сентября. Еще одним потенциальным кандидатом на должность канцлера, по данным Bild, является министр здравоохранения, член ХДС Йенс Шпан. В качестве возможного преемника Меркель немецкие СМИ также называли премьер-министра Баварии и председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера.

В марте 2014 года по итогам референдума Крым вошел в состав России. В июне того же года Совет ЕС в качестве реакции на «незаконную аннексию» ввел ограничительные меры, они применяются к физическим лицам ЕС и компаниям, базирующимся в Евросоюзе. Впоследствии срок действия санкций неоднократно продлевался. В июне 2020 года Евросоюз вновь продлил их — до 23 июня 2021 года.

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Ограничения предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, на инвестиции и оказание туристических услуг. Под ограничения также подпадает экспорт из ЕС некоторых товаров и услуг для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.


 

Автор
Наталия Анисимова
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