Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Посольство России потребовало от США устранить неполадки со связью Общество, 04:20 Кандидат на пост главы Минфина США заявила о планах пересмотреть санкции Политика, 03:58 Кандидат в госсекретари заявил о стремлении Байдена продлить ДСНВ Общество, 03:55 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 03:45 Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление Киеву оружия Политика, 03:12 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США Политика, 03:06 В Сирии умер глава правящей династии Османской империи Общество, 02:39 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:30 Посол России назвал неправомерными санкции против «Северного потока-2» Политика, 01:59 Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия Политика, 01:37 Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет Общество, 01:26 Привлекший инвестиции Абрамовича стартап создал батареи для электрокаров Технологии и медиа, 01:18 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 01:15 «Лестер» возглавил турнирную таблицу АПЛ после победы над «Челси» Спорт, 01:13
Выборы президента США ,  
0 

Кандидат на пост главы Минфина США заявила о планах пересмотреть санкции

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен в случае своего назначения пообещала «немедленно приступить» к пересмотру санкций. Ранее Bloomberg отметил, что при Трампе США зачастую вводили односторонние ограничения
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Leah Millis / Reuters)

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что если ее назначение будет одобрено, она пересмотрит санкционную политику Соединенных Штатов. Об этом Йеллен сообщила, выступая на слушаниях в финансовом комитете сената США. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор санкционной политики США с тем, чтобы они [введенные ограничения] использовались в стратегических целях и соответствующим образом», — заявила кандидат на пост главы Минфина США.

По словам Йеллен, ведомство «незамедлительно приступит» к пересмотру введенных санкций, как только ее кандидатуру утвердят.

США наложили санкции на баржу «Фортуна» и супертанкер «Максим Горький»
Политика
<p>Баржа &laquo;Фортуна&raquo;</p>

При президенте Дональде Трампе США ввели широкий спектр санкций против компаний, граждан и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией, причем зачастую ограничения носили односторонний характер, писал в декабре Bloomberg.

О том, что санкционная политика США с приходом Джо Байдена, победившего на президентских выборах, будет пересмотрена, источники агентства сообщили в декабре. По их информации, для этого Уолли Адейемо, выдвинутый на должность замглавы Минфина, проверит работу Управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI) — подразделения Минфина США, отвечающего за санкции. Йеллен подтвердила эту информацию.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

74-летняя Йеллен — бывшая глава Федеральной резервной системы. О том, что избранный президент США выдвинет ее на пост главы Минфина, стало известно в ноябре. Если кандидатуру Йеллен утвердят, она станет первой женщиной на этой должности.

Автор
Виктория Полякова
санкции Джанет Йеллен Минфин США
Материалы по теме
Помпео после санкций против «Фортуны» пригрозил «дополнительными шагами»
Политика
США наложили санкции на баржу «Фортуна» и супертанкер «Максим Горький»
Политика
Bloomberg узнал о планах команды Байдена пересмотреть санкции США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter