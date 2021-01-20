Кандидат на пост главы Минфина США заявила о планах пересмотреть санкции
Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что если ее назначение будет одобрено, она пересмотрит санкционную политику Соединенных Штатов. Об этом Йеллен сообщила, выступая на слушаниях в финансовом комитете сената США. Трансляцию вел телеканал CNBC.
«Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор санкционной политики США с тем, чтобы они [введенные ограничения] использовались в стратегических целях и соответствующим образом», — заявила кандидат на пост главы Минфина США.
По словам Йеллен, ведомство «незамедлительно приступит» к пересмотру введенных санкций, как только ее кандидатуру утвердят.
При президенте Дональде Трампе США ввели широкий спектр санкций против компаний, граждан и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией, причем зачастую ограничения носили односторонний характер, писал в декабре Bloomberg.