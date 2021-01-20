Кандидат на пост главы Минфина США заявила о планах пересмотреть санкции

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен в случае своего назначения пообещала «немедленно приступить» к пересмотру санкций. Ранее Bloomberg отметил, что при Трампе США зачастую вводили односторонние ограничения

Джанет Йеллен (Фото: Leah Millis / Reuters)

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что если ее назначение будет одобрено, она пересмотрит санкционную политику Соединенных Штатов. Об этом Йеллен сообщила, выступая на слушаниях в финансовом комитете сената США. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор санкционной политики США с тем, чтобы они [введенные ограничения] использовались в стратегических целях и соответствующим образом», — заявила кандидат на пост главы Минфина США.

По словам Йеллен, ведомство «незамедлительно приступит» к пересмотру введенных санкций, как только ее кандидатуру утвердят.

При президенте Дональде Трампе США ввели широкий спектр санкций против компаний, граждан и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией, причем зачастую ограничения носили односторонний характер, писал в декабре Bloomberg.