Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине в ближайшие месяцы
Украина будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны, заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — сказал он.
В то же время, по словам Зеленского, есть несколько вопросов к процессу организации потенциальных выборов. «Прежде всего, безопасность — как это провести, как это сделать под обстрелами, под ракетами. Что касается наших военных, вопрос, как они будут голосовать. И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — заявил он журналистам.
Дональд Трамп неоднократно призывал к проведению выборов на Украине, в очередной раз он это сделал 9 декабря в интервью Politico. По мнению Трампа, отсутствие выборов ставит под сомнение приверженность Украины демократическим ценностям. «Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — подчеркнул он. «Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, украинский народ бы... у него должен быть такой выбор. И, возможно, [президент Владимир] Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов», — говорил в интервью Трамп.
Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Киев настаивает, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего согласно Конституции. В Москве, однако, считают, что легитимность нынешнего президента Украины «закончилась».
В первоначальной версии мирного плана США, которую опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, содержался пункт о проведении выборов на Украине в течение 100 дней с момента принятия документа. Тот вариант плана, который Москва называла возможной основой для урегулирования, состоял из 28 пунктов. Однако в ходе его согласования с Украиной и европейскими странами он оказался урезан до 20 пунктов, какие именно пункты сейчас в нем остались — неизвестно.
Переговоры американской и украинской делегаций в Майами, проходившие в ноябре, были, в частности, посвящены обсуждению графика проведения выборов на Украине и возможности территориальных обменов между Россией и Украиной, сообщили источники WSJ.
