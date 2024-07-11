 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Залужный начал работу послом в Британии с отрывка из «Карлсона»

Сюжет
Военная операция на Украине
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: uk.mfa.gov.ua)

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный приступил к работе на посту посла Украины в Великобритании, сообщил он в своем телеграм-канале.

Он дополнил это сообщение ссылкой на эпизод из советского мультфильма «Карлсон вернулся», где героиня Фрекен Бок произносит фразу «он улетел, но обещал вернуться».

Залужный рассказал, что уже передал копии верительных грамот главе департамента протокола МИД Великобритании и вице-маршалу дипломатического корпуса Виктории Басби.

Залужный был главкомом с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, а в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в Великобритании.

Залужного уволили с военной службы и назначили на новый пост за рубежом
Политика
Валерий Залужный

Главком осенью 2023 года заявил, что боевые действия зашли в тупик после провального летнего контрнаступления. Президент тогда отказался считать ситуацию на фронте патовой. О конфликте Зеленского и Залужного в середине ноября того же года сообщил бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

На должность главкома Зеленский назначил Александра Сырского. В марте 2024 года украинский президент заявил, что Сырский получил «карт-бланш на кадровые изменения» в армии, и отметил, что «все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности».

В начале июля New Voice (NV.ua) со ссылкой на источник в команде Зеленского сообщал, что почти полгода руководящий ВСУ Сырский уже разочаровал президента из-за ситуации в Харьковской области и некоторых других вопросов.

Теги
Персоны
Валерий Залужный Великобритания Украина
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Материалы по теме
«УП» узнала, что Залужный начал работу в должности посла в Британии
Политика
Залужного уволили с военной службы и назначили на новый пост за рубежом
Политика
Депутат Верховной рады пожаловалась в СБУ на Сырского и Залужного
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
Синоптик назвал оставшийся срок жаркого лета в Центральной России Город, 00:52
Путин назвал индексацию пенсий справедливым и давно назревшим решением Общество, 00:24
СК попросил перевести под домашний арест фигуранта дела генерала Попова Политика, 00:15
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Шебекино детей Политика, 00:15
В ЕС призвали удвоить число военных в высокой степени готовности Политика, 00:14
Список самых дорогих футболистов, пропустивших Евро Спорт, 00:00
Список самых дорогих футболистов, пропустивших Евро Спорт, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Депутаты предложили способ борьбы с подменой ТВ-сигнала Технологии и медиа, 00:00
ЦБ разъяснил, когда долгий звонок может повлиять на блокировку перевода Финансы, 00:00
Захарова назвала удар по Шебекино терактом против детей Политика, 11 июл, 23:53
Залужный начал работу послом в Британии с отрывка из «Карлсона» Политика, 11 июл, 23:34
WP узнала, как США пытались помешать визиту Моди к Путину Политика, 11 июл, 23:28
Corriere узнала о желании ПСЖ купить Кварацхелию и Осимхена за €200 млн Спорт, 11 июл, 23:21
Под Петербургом медведь убил женщину Общество, 11 июл, 23:19