Залужный начал работу послом в Британии с отрывка из «Карлсона»

Валерий Залужный (Фото: uk.mfa.gov.ua)

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный приступил к работе на посту посла Украины в Великобритании, сообщил он в своем телеграм-канале.

Он дополнил это сообщение ссылкой на эпизод из советского мультфильма «Карлсон вернулся», где героиня Фрекен Бок произносит фразу «он улетел, но обещал вернуться».

Залужный рассказал, что уже передал копии верительных грамот главе департамента протокола МИД Великобритании и вице-маршалу дипломатического корпуса Виктории Басби.

Залужный был главкомом с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, а в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в Великобритании.

Главком осенью 2023 года заявил, что боевые действия зашли в тупик после провального летнего контрнаступления. Президент тогда отказался считать ситуацию на фронте патовой. О конфликте Зеленского и Залужного в середине ноября того же года сообщил бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

На должность главкома Зеленский назначил Александра Сырского. В марте 2024 года украинский президент заявил, что Сырский получил «карт-бланш на кадровые изменения» в армии, и отметил, что «все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности».

В начале июля New Voice (NV.ua) со ссылкой на источник в команде Зеленского сообщал, что почти полгода руководящий ВСУ Сырский уже разочаровал президента из-за ситуации в Харьковской области и некоторых других вопросов.