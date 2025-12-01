 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Залужный намекнул на возвращение на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Экс-главком ВСУ, действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный сообщил о возвращении на Украину. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В понедельник, 1 декабря, Залужный выложил фото со своей женой Еленой. «Дома лучше всего», — написал он в публикации.

На заднем плане фотографии виден кофейный аппарат с надписями на украинском языке, Залужные одеты в зимнюю одежду.

Залужный опроверг сообщения о планах на президентские выборы на Украине
Политика
Валерий Залужный

28 ноября глава офиса президента Украины Ермак написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский подписал его. Ранее в тот день у Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики и обороны.

До этого The Washington Post (WP) писала, что Ермак пытался организовать встречу с Залужным, чтобы укрепить свою поддержку в правительстве. Как сообщил изданию источник, близкий к Залужному, экс-главком ВСУ отказался от встречи.

The Economist со ссылкой на результаты опросов общественного мнения писал, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому упало вдвое на фоне коррупционного скандала. Как отметило издание, еще до скандала опросы показывали, что в случае выборов Зеленский проиграл бы Залужному или главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову. Конкретных цифр The Economist не привел.

Материалы по теме
NYT рассказала, как увольнение Ермака может ослабить Зеленского
Политика
Журналист Axios назвал кандидатов на замену Ермаку
Политика
WP узнала о попытке Ермака встретиться с Залужным
Политика
