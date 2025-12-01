Залужный намекнул на возвращение на Украину

Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Экс-главком ВСУ, действующий украинский посол в Великобритании Валерий Залужный сообщил о возвращении на Украину. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В понедельник, 1 декабря, Залужный выложил фото со своей женой Еленой. «Дома лучше всего», — написал он в публикации.

На заднем плане фотографии виден кофейный аппарат с надписями на украинском языке, Залужные одеты в зимнюю одежду.

28 ноября глава офиса президента Украины Ермак написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский подписал его. Ранее в тот день у Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики и обороны.

До этого The Washington Post (WP) писала, что Ермак пытался организовать встречу с Залужным, чтобы укрепить свою поддержку в правительстве. Как сообщил изданию источник, близкий к Залужному, экс-главком ВСУ отказался от встречи.

The Economist со ссылкой на результаты опросов общественного мнения писал, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому упало вдвое на фоне коррупционного скандала. Как отметило издание, еще до скандала опросы показывали, что в случае выборов Зеленский проиграл бы Залужному или главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову. Конкретных цифр The Economist не привел.