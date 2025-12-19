 Перейти к основному контенту
Путин заявил о готовности России не бить вглубь Украины во время выборов

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина
Фото: Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

Россия готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Но, конечно, здесь один есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины», — сказал президент.

Путин отметил, что в России проживают от 5 млн до 10 млн украинцев с правом голоса. По его мнению, если выборы на Украине все же состоятся, то Москва вправе потребовать от организаторов обеспечить возможность голосования для украинцев, находящихся в России, на ее территории.

Шмыгаль назвал условия для проведения выборов на Украине
Политика
Денис Шмыгаль

Президент добавил, что существует множество других вопросов, требующих тщательного изучения, но подчеркнул, что проблема не является «праздной». Путин согласился с тем, что власть на Украине в конечном итоге должна стать легитимной, а этого невозможно достичь без проведения выборов, подчеркнул российский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что Украина будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны. Главными вопросами проведения выборов президент назвал безопасность и законодательную основу. Зеленский отметил, что Украина будет готова к проведению выборов в течение двух-трех месяцев при условии обеспечения безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Прямая линия с Владимиром Путиным Владимир Путин Украина Выборы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Материалы по теме
Bild узнал о готовности Украины к выборам через 100 дней и отказу от НАТО
Политика
Захарова заявила, что Зеленский «приперт к стене» из-за выборов и боев
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о готовности к выборам
Политика
