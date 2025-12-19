Путин заявил о готовности России не бить вглубь Украины во время выборов

Фото: Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

Россия готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Но, конечно, здесь один есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины», — сказал президент.

Путин отметил, что в России проживают от 5 млн до 10 млн украинцев с правом голоса. По его мнению, если выборы на Украине все же состоятся, то Москва вправе потребовать от организаторов обеспечить возможность голосования для украинцев, находящихся в России, на ее территории.

Президент добавил, что существует множество других вопросов, требующих тщательного изучения, но подчеркнул, что проблема не является «праздной». Путин согласился с тем, что власть на Украине в конечном итоге должна стать легитимной, а этого невозможно достичь без проведения выборов, подчеркнул российский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что Украина будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны. Главными вопросами проведения выборов президент назвал безопасность и законодательную основу. Зеленский отметил, что Украина будет готова к проведению выборов в течение двух-трех месяцев при условии обеспечения безопасности.