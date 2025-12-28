Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы

Кто именно из европейских лидеров примет участие в разговоре, еще согласовывается. Накануне встречи политики также должны были провести телефонные переговоры, передавал Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом сообщил представитель офиса украинского президента Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

По его словам, разговор начнется примерно в 22:00 мск. Он состоится уже после того, как Зеленский и Трамп проведут двухсторонние переговоры — встреча начнется часом раньше. После нее политики должны выступить с совместными заявлениями.

Кто именно из европейских лидеров присоединится к телефонному разговору, еще согласовывается, добавил Никифоров.

Reuters ранее сообщал со ссылкой на представителя Еврокомиссии, что разговор с европейскими политиками Трамп и Зеленский проведут до встречи, еще 27 декабря.

Встреча Трампа и Зеленского пройдет 28 декабря во Флориде в поместье американского президента Мар-а-Лаго. Как писал CNN, европейские лидеры на ней присутствовать не будут.

Собеседники канала из числа американских и европейских чиновников отметили, что на проведении встречи уже несколько месяцев настаивала именно украинская сторона. Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной, говорили источники, но признавали, что переговоры с американским лидером могут быть непредсказуемы.

Украинский чиновник, знакомый с планами встречи Трампа и Зеленского, сообщил телеканалу NBC, что помимо гарантий безопасности Киев готов обсудить экономическое процветание и восстановление Украины. Похожие темы, как говорил Зеленский, накануне обсуждали украинская и американская делегации. Среди вопросов, вынесенных на дискуссию, были гарантии не только от США, но и от Европы, а также «военная составляющая» и «план последовательных действий», предполагающий шаги для обеспечения реальной работы мирного плана.

Зеленский отметил, что после обсуждения всех положений Вашингтон должен представить результаты переговоров российской стороне.

МИД России считает Европу главным препятствием к миру на Украине. Она, как и Киев, не проявляет готовности к конструктивным переговорам, говорил глава ведомства Сергей Лавров.

Министр отметил, что Москва ценит усилия Трампа и его команды по достижению мирного соглашения и «нацелена на дальнейшее взаимодействие с американскими переговорщиками по выработке устойчивых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта». Трамп заявлял о «хороших шансах» достичь мирной договоренности в ходе встречи с Зеленским.