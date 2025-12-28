 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Кто именно из европейских лидеров примет участие в разговоре, еще согласовывается. Накануне встречи политики также должны были провести телефонные переговоры, передавал Reuters
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами. Об этом сообщил представитель офиса украинского президента Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

По его словам, разговор начнется примерно в 22:00 мск. Он состоится уже после того, как Зеленский и Трамп проведут двухсторонние переговоры — встреча начнется часом раньше. После нее политики должны выступить с совместными заявлениями.

Кто именно из европейских лидеров присоединится к телефонному разговору, еще согласовывается, добавил Никифоров.

FT рассказала, как мир на Украине может привести к ренессансу в Европе
Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Reuters ранее сообщал со ссылкой на представителя Еврокомиссии, что разговор с европейскими политиками Трамп и Зеленский проведут до встречи, еще 27 декабря.

Встреча Трампа и Зеленского пройдет 28 декабря во Флориде в поместье американского президента Мар-а-Лаго. Как писал CNN, европейские лидеры на ней присутствовать не будут.

Собеседники канала из числа американских и европейских чиновников отметили, что на проведении встречи уже несколько месяцев настаивала именно украинская сторона. Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной, говорили источники, но признавали, что переговоры с американским лидером могут быть непредсказуемы.

Украинский чиновник, знакомый с планами встречи Трампа и Зеленского, сообщил телеканалу NBC, что помимо гарантий безопасности Киев готов обсудить экономическое процветание и восстановление Украины. Похожие темы, как говорил Зеленский, накануне обсуждали украинская и американская делегации. Среди вопросов, вынесенных на дискуссию, были гарантии не только от США, но и от Европы, а также «военная составляющая» и «план последовательных действий», предполагающий шаги для обеспечения реальной работы мирного плана.

Зеленский отметил, что после обсуждения всех положений Вашингтон должен представить результаты переговоров российской стороне.

МИД России считает Европу главным препятствием к миру на Украине. Она, как и Киев, не проявляет готовности к конструктивным переговорам, говорил глава ведомства Сергей Лавров.

Министр отметил, что Москва ценит усилия Трампа и его команды по достижению мирного соглашения и «нацелена на дальнейшее взаимодействие с американскими переговорщиками по выработке устойчивых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта». Трамп заявлял о «хороших шансах» достичь мирной договоренности в ходе встречи с Зеленским.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Дональд Трамп Европа телефонный разговор
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Лавров назвал Европу главным препятствием к миру на Украине
Политика
FT рассказала, как мир на Украине может привести к ренессансу в Европе
Политика
Трамп и Зеленский перед встречей поговорят с европейскими лидерами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Зеленский анонсировал «активную дипломатию» в ближайшие дни Политика, 19:21
Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам Спорт, 19:15
ЦБ допустил приватизацию других частей цифровой инфраструктуры кроме НСПК Финансы, 19:08
Путин разрешил чиновникам не подавать ежегодно декларации о доходах Политика, 19:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Лукашенко рассказал о последствиях падения во время хоккейного матча Общество, 18:57
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Дмитриев заявил, что «поджигатели войны» должны покаяться Политика, 18:54
В Лондоне назвали главную задачу Зеленского на встрече с Трампом Политика, 18:48
Легенда «Ливерпуля» фразой «думал, мне конец» описал перенесенный грипп Спорт, 18:47
Путин подписал закон об учете службы добровольцев в выслуге лет Политика, 18:39
Швыдкой объяснил, почему Брижит Бардо не снималась в советских фильмах Общество, 18:27
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Трамп и Зеленский после встречи созвонятся с лидерами Европы Политика, 18:11