Мирный план по Украине⁠,
Зеленский анонсировал «активную дипломатию» в ближайшие дни

Мирный план по Украине
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Сейчас идут одни их самых активных дипломатических дней в году, «многое» по украинскому конфликту может решиться до конца декабря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться к Новому году, и мы все для этого делаем, но будут ли решения — зависит от партнеров», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский выразил надежду на сохранение санкций против России и продолжение поставок оружия, а также финализацию «формата шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность».

В Лондоне назвали главную задачу Зеленского на встрече с Трампом
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

В воскресенье, 28 декабря, состоится встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Она начнется в 13:00 по местному времени (21:00 мск) и пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Как сообщил представитель офиса украинского президента Сергей Никифоров, после встречи Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор с европейскими лидерами. До этого Трамп заявил, что рассчитывает «в ближайшее время» поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, на встрече с Трампом он рассчитывает обсудить гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления Украины. Кроме того, он представит Трампу разработанный Киевом мирный план из 20 пунктов. По информации Financial Times, президент Украины не ожидает принятия Россией этой версии плана, а вместо этого хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

