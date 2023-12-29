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Политика ,  
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Уилан заявил об опасениях, что США «оставят его позади» при обмене

Уилан заявил об опасениях, что США оставят его в России и вернут Гершковича
Уилан заявил об опасениях, что США «оставят его позади» в третий раз и будут пытаться в рамках обмена вернуть арестованного в 2022 году журналиста Гершковича. По его мнению, Вашингтон не предпринимает достаточно усилий для обмена
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Осужденный в России на 16 лет по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан опасается, что власти США решат «оставить его позади» в третий раз при обмене заключенными и направят усилия на возвращение задержанного также по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Русские непреклонны в том, что они хотят проводить обмены только один на один. И, как вы знаете, нас здесь двое, Эван и я. Я обеспокоен тем, что администрация [президента США Джо] Байдена заключит сделку по возвращению Эвана домой, оставив меня здесь в третий раз», — сказал он в интервью радиостанции WTOP.

По словам Уилана, США не придерживаются формата обменов, который привел бы к его освобождению. Он считает, что, если Гершковича обменяют раньше него, «это может значительно ограничить возможности, которые у них (правительства США. — РБК) есть для [его] будущего освобождения».

Уилан отметил, что в России считают его «бригадным генералом и секретным агентом», и подчеркнул, что Москва может предложить сначала обменять Гершковича, если Вашингтон не выдвинет на обмен кандидатуру «кого-то такого калибра».

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Эван Гершкович

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы и, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения, пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы, он не признал вину.

Власти США не раз призывали Россию освободить Уилана, Байден обещал продолжать работу в этом направлении. Уилан критиковал действия американских властей и говорил, что считает себя брошенным родной страной. Решение не включить его в списки по предыдущим обменам заключенными между США и Россией он расценил как «серьезное предательство». Уилан называл Байдена человеком, который «дважды решил оставить» его в тюрьме, и одновременно тем, кто способен вернуть его на родину.

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В этом году прошли два обмена заключенными между Россией и США: в апреле 2022 года Константина Ярошенко (обвинен в США в контрабанде наркотиков) обменяли на Тревора Рида (осужден за нападение на полицию), а в декабре — Виктора Бута (торговля оружием и поддержка терроризма) на Бриттни Грайнер (контрабанда наркотиков).

Представитель Госдепа Мэттью Миллер в начале декабря говорил, что Вашингтон сделал Москве несколько предложений по поводу Уилана и Гершковича, но получал отказ. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что диалог с США по обмену заключенными идет, но он непростой. Российская сторона не отказывалась возвращать заключенных и хочет договориться на взаимоприемлемых условиях, подчеркивал он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Пол Уилан Эван Гершкович обмен заключенными

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