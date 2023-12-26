Уилан заявил, что Байден дважды решил оставить его в тюрьме

Американец Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, считает, что президент США Джо Байден не предпринимает всех возможных мер, чтобы добиться его освобождения. Об этом он заявил CBS.

Уилан назвал Байдена человеком, который «дважды решил оставить» его в тюрьме, и одновременно тем, кто способен вернуть его на родину.

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. <...> Я все еще здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», — обратился он к американскому президенту.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, американец работал на американские спецслужбы и, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения, пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы, он не признал вину.

Власти США не раз призывали Россию освободить Уилана, Байден со своей стороны обещал продолжать работу в этом направлении. Уилан, напротив, критиковал действия американской администрации: 21 декабря он сравнил переговоры Москвы и Вашингона со «швырянием спагетти в стену, чтобы посмотреть, какие прилипнут». «Проблема в том, что это моя жизнь утекает, пока они это делают», — сказал тогда Уилан.

Уилан признался, что чувствует себя брошенным родной страной. Решение не включить его в списки по предыдущим обменам заключенными между США и Россией он расценил как «серьезное предательство». Американец высказывал опасения, что следующий обмен также пройдет без его участия; по словам Уилана, с каждым разом его дело «отодвигается в конец очереди, как будто оно менее важно».

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Представитель правительства США ранее говорил Би-би-си, что Вашингтон делал Москве множество предложений по поводу Уилана, но российская сторона отказывает. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что диалог с США по обмену заключенными идет, но он непростой. Российская сторона не отказывалась возвращать заключенных и хочет договориться на взаимоприемлемых условиях, подчеркивал он.