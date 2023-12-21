Пол Уилан заявил о предательстве со стороны США

Уилан назвал «серьезным предательством» решение не включить его в списки на обмен заключенными. По словам американца, Россия несколько лет назад предлагала обменять его на Бута, но Трамп, который тогда был президентом США, отказал

Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Американец Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, признался в интервью Би-би-си, что чувствует себя брошенным своей страной.

За последний год Россия и США дважды обменивались заключенными: в апреле 2022 года Константина Ярошенко (обвинен в США в контрабанде наркотиков) обменяли на Тревора Рида (осужден за нападение на полицию), а в декабре — Виктора Бута (торговля оружием и поддержка терроризма) на Бриттни Грайнер (контрабанда наркотиков). Решение не включить себя в эти списки Уилан расценивает как «серьезное предательство».

По словам Уилана, он в курсе, что США делают России разные предложения, но они не устраивают Москву. Сейчас стороны «ходят по кругу, это как швырять спагетти в стену, чтобы посмотреть, какие прилипнут». «Проблема в том, что это моя жизнь утекает, пока они это делают», — сказал он, напомнив, что с момента его задержания прошло пять лет.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, американец работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Он не признал вину. Приговор Уилану вынесли летом 2020 года.

После решения суда Россия предлагала обменять его на Бута, но Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, отказался, заявил Би-би-си Уилан. «Мне тяжело осознавать, что я мог бы оказаться дома много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они допустили эти ошибки. Они по сути бросили меня здесь», — считает он. Уилан заявил, что его жизнь разрушена: он потерял работу и дом, а недавно на него напал другой заключенный (как рассказывали во ФСИН, в конце ноября в ИК-17 строгого режима в Мордовии между Уиланом и другим заключенным произошел конфликт на «бытовой почве», и американца ударили рукой по лицу).

Уилан опасается, что следующий обмен также пройдет без его участия; по словам американца, с каждым разом его дело «отодвигается в конец очереди, как будто оно менее важно».

Представитель правительства США сказал Би-би-си, что Вашингтон делал Москве множество предложений по поводу Уилана, но российская сторона отказывает; его дело постоянно обсуждают с союзниками, «ни одна неделя не проходит без интенсивной деятельности». По словам собеседника издания, госсекретарь Энтони Блинкен лично занимается вопросом освобождения Уилана (в Соединенных Штатах рассказывали, что он несколько раз связывался с Уиланом по телефону). В Госдепе заверили, что «не прекратят усилий» по возвращению своих граждан.

У Уилана также есть паспорта Великобритании, Ирландии и Канады, его посещали послы всех четырех стран. В британском МИДе сказали Би-би-си, что ему «оказывается консульская помощь».

Президент России Владимир Путин во время прямой линии говорил, что диалог с США по обмену заключенными идет, но он не простой. «Мы не то чтобы отказались их возвращать — мы не отказывались. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны», — сказал он, выразив надежду, что решение будет найдено.