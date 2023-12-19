Госдеп назвал условие возврата к переговорам по Уилану и Гершковичу

Эван Гершкович (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

США активизируют контакты с Москвой по вопросу освобождения американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, когда будут понимать, что есть шансы на продуктивную дискуссию. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге для журналистов, трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«У нас есть способы коммуникации с ними (Россией. — РБК) по этому вопросу. <...> Мы сделаем это, когда будем считать, что можем предпринять продуктивные шаги для возвращения наших граждан домой», — сказал он.

Миллер заверил, что США будут продолжать взаимодействие с Москвой для возвращения Уилана и Гершковича на родину. Он назвал это приоритетом американской администрации.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента The Wall Street Journal (WSJ). Его задержали 30 марта в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже. ФСБ полагает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Сейчас журналист находится в СИЗО «Лефортово», он арестован как минимум до 30 января 2024 года. Ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. В WSJ отвергли обвинения в адрес своего сотрудника.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК («Шпионаж»). По версии следствия, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима. Свою вину Уилан не признал.

Американские власти не раз призывали Москву освободить обоих американцев. Госдеп 14 декабря заявил, что США и Россия могли бы возобновить диалог, начав этого вопроса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывалась вернуть американских граждан, но хочет сделать это на «взаимоприемлемых» условиях и хотела бы договориться.