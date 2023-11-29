Берлин опроверг давление на Киев для переговоров с Россией

Министр обороны Германии Писториус опроверг данные о том, что Берлин вынуждает Киев перейти к переговорам с Москвой, ограничивая поставки вооружений, о чем писал Bild. Россия осуждает военную помощь Украине

Борис Писториус (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус опроверг данные о том, что Берлин вынуждает Киев пойти на переговоры с Москвой, поставляя только необходимое для самообороны количество вооружений.

24 ноября Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах написала, что Германия и США планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, с которыми украинская армия способна удерживать нынешнюю линию боестолкновения, но неспособна отбить присоединенные к России территории. Таким образом страны вынуждают Украину пойти на переговоры с Россией, поскольку они являются крупнейшими поставщиками военной помощи Киеву.

Отвечая на вопросы членов бундестага, Писториус назвал «абсурдной чушью» такую информацию, передает FAZ.

В США, комментируя публикацию Bild, отметили, что решение о переговорах с Россией должна принимать сама Украина. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен подчеркнул, что это не вопрос американской политики.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не чувствует давления со стороны иностранных партнеров для перехода Киева к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что его страна хочет мира, но не намерена «заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией», несмотря на трудности на поле боя. Он исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не готовы отдать России свои земли и будут «стоять до конца».

В Москве среди условий для мирного урегулирования конфликта называли признание Украиной «новых территориальных реалий»: ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области в составе России.

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, не раз указывал президент Владимир Путин. Для их начала Киев должен прекратить боевые действия, а также отменить указ о запрете переговоров с Россией, говорил он в сентябре.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что оказывать давление нужно на тех, кто отказался от переговоров по Украине, а Россия не раз заявляла, что этого не делала.