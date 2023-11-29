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Политика ,  
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Кулеба опроверг давление Запада по вопросу переговоров с Россией

Глава МИД Украины опроверг давление Запада по вопросу переговоров с Россией

Иностранные партнеры не подталкивают Украину к началу переговоров с Россией, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, передает Bloomberg.

«Нет, я не чувствую никакого давления», — сказал Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Bild со ссылкой на источники сообщил, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с Россией. Вашингтон, комментируя публикацию, заявил о том, что решение по переговорам должен принимать Киев.

США оставили за Украиной решение о переговорах с Россией
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина хочет мира, однако не пойдет на него «любой ценой» и не согласна на заморозку конфликта. Он отмечал, что украинцы не будут отдавать свои земли, а одним из условий, при которых возможны переговоры, называл возвращение к границам страны 1991 года.

Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его неприемлемым. В Москве среди условий для мирного урегулирования конфликта называли признание Украиной «новых территориальных реалий» — ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области в составе России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывается от диалога в отличие от Украины: для диалога украинским властям нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией, который осенью 2022 года подписал Зеленский (он утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин).

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Теги
Дмитрий Кулеба Жозеп Боррель переговоры Военная операция на Украине
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