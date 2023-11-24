Bild узнал о давлении США и Германии на Киев для переговоров с Россией

Байден и Шольц добиваются от Зеленского начала мирных переговоров с Россией. Вместо прямого давления на Киев они вынуждают президента Украины прийти к мысли, «что так дальше продолжаться не может»

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

США и Германия намерены вынудить Зеленского начать переговоры с Россией, пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не намерены напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости проведения переговоров. Вместо этого обе страны, как крупнейшие поставщики оружия Украине, решили действовать другим методом, пишет издание. Берлин и Вашингтон планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешнюю линию боестолкновения, но неспособна отбить присоединенные к России территории.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — говорит один из собеседников издания в правительстве Германии.

Западные страны, в том числе США, не раз призывали Китай оказать давление на Россию для приближения окончания конфликта на Украине. В частности, в мае страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) призвали Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила военную операцию, а также «полностью и безоговорочно» вывела войска с территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия от мирных переговоров никогда не отказывалась, поэтому давление на нее оказывать не нужно.

«Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — говорил он.

МИД России в числе условий для начала переговоров называл прекращение Киевом боевых действий и получения вооружений от Запада; нейтральный статус Украины; признание «новых территориальных реалий»; демилитаризацию и денацификацию Украины; обеспечение прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.