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Военная операция на Украине ,  
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Песков рассказал, на кого надо давить для переговоров по Украине

Песков: давить надо не на Россию, а на отказавшихся от переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Оказывать давление нужно на тех, кто отказался от переговоров по Украине, а Россия не раз заявляла, что не отказывалась от них, заявил Песков. Западные страны призывали Китай оказать давление на Москву ради завершения конфликта
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россия не раз заявляла, что не отказывалась от переговоров по Украине, так что давление на нее оказывать не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

«Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

«Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно, — мы твердо стоим на наших позициях, на нашем пути», — добавил представитель Кремля.

Песков также отметил близость позиций России и Китая, в то же время указав на «определенные нюансы в позиции» Пекина по Украине. «Наши китайские друзья нам открыто об этом говорят. Но нас объединяет с Китаем абсолютное идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу. И вот здесь мы выступаем с общих позиций, это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с КНР», — сказал он.

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Западные страны, в том числе США, не раз призывали Китай оказать давление на Россию для приближения окончания конфликта на Украине. В частности, в мае страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) призвали Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила военную операцию, а также «полностью и безоговорочно» вывела войска с территории Украины. В совместном коммюнике говорилось, что «большая семерка» призывает Пекин «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной».

Месяцем позже с похожим призывом к Китаю планировали обратиться лидеры Евросоюза. Как писал Reuters со ссылкой на декларацию по итогам саммита, руководство Евросоюза попросит Китай использовать свое влияние для приближения конца конфликта на Украине.

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Китай предлагал для урегулирования конфликта соблюдать суверенитет всех стран и Устав ООН и возобновить переговоры. Россия настаивает, что военная операция закончится только победой Москвы и на ее условиях, а предложение вывести войска с Украины в качестве условия переговоров отвергалось. Что касается присоединенных территорий, Песков заявлял, что Украине нужно «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Песков Китай переговоры давление
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