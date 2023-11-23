Песков рассказал, на кого надо давить для переговоров по Украине

Песков: давить надо не на Россию, а на отказавшихся от переговоров по Украине

Оказывать давление нужно на тех, кто отказался от переговоров по Украине, а Россия не раз заявляла, что не отказывалась от них, заявил Песков. Западные страны призывали Китай оказать давление на Москву ради завершения конфликта

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россия не раз заявляла, что не отказывалась от переговоров по Украине, так что давление на нее оказывать не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

«Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

«Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно, — мы твердо стоим на наших позициях, на нашем пути», — добавил представитель Кремля.

Песков также отметил близость позиций России и Китая, в то же время указав на «определенные нюансы в позиции» Пекина по Украине. «Наши китайские друзья нам открыто об этом говорят. Но нас объединяет с Китаем абсолютное идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу. И вот здесь мы выступаем с общих позиций, это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с КНР», — сказал он.

Западные страны, в том числе США, не раз призывали Китай оказать давление на Россию для приближения окончания конфликта на Украине. В частности, в мае страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) призвали Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила военную операцию, а также «полностью и безоговорочно» вывела войска с территории Украины. В совместном коммюнике говорилось, что «большая семерка» призывает Пекин «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной».

Месяцем позже с похожим призывом к Китаю планировали обратиться лидеры Евросоюза. Как писал Reuters со ссылкой на декларацию по итогам саммита, руководство Евросоюза попросит Китай использовать свое влияние для приближения конца конфликта на Украине.

Китай предлагал для урегулирования конфликта соблюдать суверенитет всех стран и Устав ООН и возобновить переговоры. Россия настаивает, что военная операция закончится только победой Москвы и на ее условиях, а предложение вывести войска с Украины в качестве условия переговоров отвергалось. Что касается присоединенных территорий, Песков заявлял, что Украине нужно «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время».