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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о задержании экс-заммэра Херсона

ГБР Украины: за работу с губернатором Сальдо задержан бывший заммэра Херсона
Имя задержанного украинские силовики не назвали, но уточнили, что он занимался вопросами ЖКХ в тот период, когда Херсон находился под контролем России. Ему грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало экс-заместителя мэра Херсона, который работал в команде врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается в телеграм-канале бюро.

Имя задержанного не называется. По данным источника «Украинской правды», речь идет о Владимире Пепеле, его задержали 28 ноября.

«Ему сообщили о подозрении в коллаборационизме», — сказано в сообщении.

Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за которое грозит до 12 лет лишения свободы.

Бюро указывает, что до начала спецоперации задержанный «отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета», а когда Херсон оказался под контролем России, чиновник был ответственным «за жилищно-коммунальное хозяйство» и участвовал в подготовке помещений для проведения референдума о присоединении региона к России.

В ГБР заявили, что при задержании у заммэра нашли российскую Конституцию «и другие пропагандистские материалы», его проверяют также «на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ».

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Российские войска покинули Херсон, который контролировали с марта, 11 ноября. В ведомстве решение о выведении сил с правого берега Днепра, где находится город, приняли ввиду того, что держать там оборону, «в ограниченном районе», было бесперспективно. После этого в Херсон вошли украинские военные, его посетил президент Владимир Зеленский. «Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория России», — ответил на вопрос о визите пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После этого в городе начались «стабилизационные мероприятия» по поиску «предателей», указывает ГБР. Подозрение в госизмене уже предъявили экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику, который, по данным украинской прокуратуры, помогал главам подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей. Мэр Снигиревки Юрий Барбашов сообщал «РИА Новости» о задержании в Снигиревском районе Херсонской области, который сейчас контролирует Украина, двух сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами по российским социальным программам.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Херсон Херсонская область Владимир Сальдо
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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