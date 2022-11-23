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Военная операция на Украине ,  
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Экс-министра образования Украины Табачника заподозрили в госизмене

Прокуратура Украины предъявила подозрение в госизмене экс-министру образования Табачнику
Табачник занимал должность министра образования в период президентства Виктора Януковича, а после Евромайдана бежал из страны. Прокуратура подозревает его в координации врио губернаторов Сальдо и Балицкого с представителями России
Дмитрий Табачник
Дмитрий Табачник (Фото: Шеметов Максим / ТАСС)

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в госизмене экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, Табачник помогал главам подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей.

В частности, 1 мая экс-глава Минобразования Украины «сконтактировал» врио губернатора Херсонской области Владимиром Сольдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким с заместителем министра здравоохранения России «для организации процессов в сфере здравоохранения».

Кроме этого, по данным генпрокуратуры, Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с «министром из Крыма» для решения вопроса о создании «службы по чрезвычайным ситуациям», подписании договора о сотрудничестве с Управлением внутренних дел в Херсонской области и создании службы «112».

Позже, в конце июля, Табачник получил у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведениях, медицинских учреждениях и избирательных участков в Херсонской и Запорожской областях. «На основании этой информации Табачник подал на имя заместителя председателя правительства России докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов», — говорится в тексте подозрения.

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Дмитрий Табачник возглавлял министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины в период президентства Виктора Януковича — с декабря 2010 года по февраль 2014-го. До этого дважды был вице-премьером в украинском правительстве — в 2002-2005 и 2006-2007 годах, избирался в Верховную раду в 1998, 2002 и 2007 годах.

После Евромайдана СБУ объявила бывшего министра в розыск, ему предъявили подозрение по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением). Кроме этого, Табачник был включен в «черный список» Евросоюза — его активы в ЕС заморожены, въезд на территорию Союза запрещен.

В конце сентября президент России Владимир Путин признал независимость Запорожской и Херсонской областей, сославшись на результаты референдумов и Устав ООН. Позже эти территории, также как и ДНР и ЛНР, были включены в состав России.

Украина результаты референдумов не признает и считает территории оккупированными.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Генпрокуратура Украины подозрение госизмена Херсонская область Запорожская область Минобразования Военная операция на Украине
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