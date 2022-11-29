Глава Владимирской области раскрыл потери среди мобилизованных в регионе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 16:04
Власти Ирана отправили подставных фанатов на ЧМ. Что происходит в Катаре Спорт, 18:34
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 18:23
Путин разрешил АвтоВАЗу купить РН Банк Бизнес, 18:20
Брокер «Открытия» опубликовал шаблон обращения для разморозки активов Инвестиции, 18:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
В Societe Generale назвали альтернативу инвестиционной стратегии 60/40 Инвестиции, 18:11
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 18:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эквадор — Сенегал. Решающий матч за выход в 1/8 финала ЧМ Спорт, 18:00
Нидерланды — Катар. Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 18:00
FT узнала об отъезде основателя Alibaba из Китая на фоне «суровых мер» Бизнес, 17:59
ЦБ предупредил о риске присутствия на рынке «зомби-компаний» Инвестиции, 17:58
В Пермском крае запретили использовать беспилотники Политика, 17:51
Первое судно с удобрениями из России вышло из Нидерландов в Африку Политика, 17:51
Путин назвал суды Олимпом правовой системы Общество, 17:45
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Владимирской области раскрыл потери среди мобилизованных в регионе

Официально Минобороны пока подтвердило один случай, уточнил губернатор. По его словам, еще по нескольким людям проводится проверка, но «точно, не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Во Владимирской области известно о четырех случаях гибели мобилизованных, сообщил губернатор региона Александр Авдеев во время пресс-конференции, передает «Зебра-ТВ».

«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. Это точно, не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — сказал Авдеев.

Он добавил, что еще более 20 человек находятся в госпиталях.

28 ноября в телеграм-канале администрации Курской области заявили о гибели в ЛНР двух жителей Обоянского района региона. 26 ноября сообщалось о гибели еще троих курян, но были ли они мобилизованными, в сообщении не уточнялось. В середине октября в Красноярском крае сообщили о четырех погибших, в Челябинской области — о пяти. О двух погибших заявили также в Бурятии, среди них был многодетный отец.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Власти планировали призвать 300 тыс. человек.

Как заявил президент Владимир Путин в начале ноября, уже после окончания частичной мобилизации, всего было призвано 318 тыс. человек, включая добровольцев. Около 50 тыс. к тому моменту были направлены в войска.

Читайте на РБК Pro
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Нужно ли скупать золото после недавнего ценового пике металла

Официально Минобороны в последний раз сообщало о потерях 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, погибли 5937 человек. Сведения о потерях среди личного состава, как уточнили РБК в военном комиссариате Свердловской области в конце октября, являются гостайной.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимирская область частичная мобилизация потери
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Путин заявил, что разделяет боль матерей от потери сыновей в спецоперации
Общество
Минобороны ответило на сообщения о потерях морской пехоты на Украине
Политика
Губернатор ответил родственникам отправленных под Сватово мобилизованных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter