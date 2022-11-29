Глава Владимирской области раскрыл потери среди мобилизованных в регионе

Официально Минобороны пока подтвердило один случай, уточнил губернатор. По его словам, еще по нескольким людям проводится проверка, но «точно, не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Во Владимирской области известно о четырех случаях гибели мобилизованных, сообщил губернатор региона Александр Авдеев во время пресс-конференции, передает «Зебра-ТВ».

«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. Это точно, не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — сказал Авдеев.

Он добавил, что еще более 20 человек находятся в госпиталях.

28 ноября в телеграм-канале администрации Курской области заявили о гибели в ЛНР двух жителей Обоянского района региона. 26 ноября сообщалось о гибели еще троих курян, но были ли они мобилизованными, в сообщении не уточнялось. В середине октября в Красноярском крае сообщили о четырех погибших, в Челябинской области — о пяти. О двух погибших заявили также в Бурятии, среди них был многодетный отец.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Власти планировали призвать 300 тыс. человек.

Как заявил президент Владимир Путин в начале ноября, уже после окончания частичной мобилизации, всего было призвано 318 тыс. человек, включая добровольцев. Около 50 тыс. к тому моменту были направлены в войска.

Официально Минобороны в последний раз сообщало о потерях 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, погибли 5937 человек. Сведения о потерях среди личного состава, как уточнили РБК в военном комиссариате Свердловской области в конце октября, являются гостайной.