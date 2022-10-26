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Военная операция на Украине ,  
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Свердловский военкомат назвал потери среди мобилизованных гостайной

Свердловский военкомат: данные о потерях мобилизованных на Украине относятся к гостайне
В военном комиссариате региона отказались комментировать сообщения СМИ о погибших среди мобилизованных, объяснив, что не могут этого сделать, так как подобные сведения являются гостайной
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сведения, раскрывающие потери личного состава в период проведения специальных операций, являются гостайной, сообщили РБК в военном комиссариате Свердловской области в ответ на запрос о сообщениях «Комсомольской правды» и уральского портала Е1 с данными о погибших в ходе специальной военной операции на Украине среди мобилизованных.

«В соответствии с поступившими указаниями мы не комментируем данную информацию, так как сведения, раскрывающие потери личного состава в период специальных операций, относятся к государственной тайне», — заявили РБК в военкомате в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о гибели пяти мобилизованных.

E1 и «Комсомольская правда — Екатеринбург» писали, что данные о гибели пятерых военных им подтвердили в военкомате области, при этом все пятеро погибших были мобилизованными.

РБК направил запрос в Минобороны.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября.

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В середине октября президент Владимир Путин допустил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель, к концу месяца, поскольку от Минобороны не поступило просьб о дополнительном призыве сверх объявленных 300 тыс. человек.

«Какой-то более точной даты [окончания призыва] нет», — отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
мобилизация Свердловская область погибшие Военная операция на Украине Минобороны
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