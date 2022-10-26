Свердловский военкомат назвал потери среди мобилизованных гостайной

Свердловский военкомат: данные о потерях мобилизованных на Украине относятся к гостайне

В военном комиссариате региона отказались комментировать сообщения СМИ о погибших среди мобилизованных, объяснив, что не могут этого сделать, так как подобные сведения являются гостайной

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сведения, раскрывающие потери личного состава в период проведения специальных операций, являются гостайной, сообщили РБК в военном комиссариате Свердловской области в ответ на запрос о сообщениях «Комсомольской правды» и уральского портала Е1 с данными о погибших в ходе специальной военной операции на Украине среди мобилизованных.

«В соответствии с поступившими указаниями мы не комментируем данную информацию, так как сведения, раскрывающие потери личного состава в период специальных операций, относятся к государственной тайне», — заявили РБК в военкомате в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о гибели пяти мобилизованных.

E1 и «Комсомольская правда — Екатеринбург» писали, что данные о гибели пятерых военных им подтвердили в военкомате области, при этом все пятеро погибших были мобилизованными.

РБК направил запрос в Минобороны.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября.

В середине октября президент Владимир Путин допустил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель, к концу месяца, поскольку от Минобороны не поступило просьб о дополнительном призыве сверх объявленных 300 тыс. человек.

«Какой-то более точной даты [окончания призыва] нет», — отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.