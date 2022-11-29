Глава «Нафтогаза» попросил у USAID газ и дизель-генераторы для отопления

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов попросил у Агентства США по международному развитию (USAID) газ, газовые компрессоры и дизель-генераторы для Украины. По его словам, это нужно, чтобы пережить текущий отопительный сезон

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Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» обратилась к Агентству США по международному развитию (USAID) с просьбой поставить стране дополнительные объемы природного газа для отопительного сезона. Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышов в Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Ключевой момент — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — написал он.

По его словам, в ходе переговоров с главой бюро по Европе и Евразии Агентства международного развития США (USAID) Элизабет Макки они обсудили оперативную отправку на Украину необходимых материалов и оборудования. «Речь идет, в частности, о метаноле, газовых компрессорах, дизель-генераторах и оборудовании для производства газа», — уточнил он.

USAID — федеральное агентство США, которое занимается оказанием помощи демократическим странам за рубежом. Основные направления работы агентства включают поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии. Глава USAID назначается президентом с согласия сената США и координирует свою работу с госсекретарем США.

В октябре глава USAID Саманта Пауэр сообщила, что агентство инвестирует $55 млн в инфраструктуру теплоснабжения Украины, чтобы помочь стране подготовиться к зиме, а 25 ноября посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в Twitter, что USAID предоставило стране 80 генераторов для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Россия с 10 октября наносит удары по инфраструктурным объектам Украины. На этом фоне власти украинских регионов призывают жителей сократить потребление электричества и вводят веерные отключения. Кремль указывал, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

В конце октября зампредседателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев допустил, что зимой в многоквартирных домах Киева на несколько суток или недель будет отключаться отопление. Он объяснил это российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. Пантелеев говорил, что в случае ЧС власти планируют использовать мобильные котельные, работающие на дизельном топливе.

Последний массированный обстрел инфраструктуры Украины вооруженные силы России провели 23 ноября. Минэнерго Украины в этот день сообщило, что после массированного ракетного удара в стране было отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций, а также все АЭС. Еврокомиссия призывала страны ЕС срочно передать Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. Как сообщило на следующий день Минобороны России, в результате ударов 23 ноября «была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий».

Председатель правления украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 29 ноября сообщил, что компания ведет переговоры с соседними странами об импорте электроэнергии. По его словам, Румыния, Словакия и Венгрия могли бы поставлять электроэнергию на Украину. 28 ноября государственная «Энергетическая компания Украины» начала тестировать импорт электроэнергии из Европы. По словам главы компании Виталия Бутенко, в тестовом режиме были поставки электроэнергии из Словакии, планируется тест поставок из Румынии.

