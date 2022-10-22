Власти Киева допустили, что город может остаться без отопления зимой

Киев готовится к сценарию, по которому город может на несколько дней или недель остаться без отопления зимой из-за ударов по инфраструктуре. Власти закупают мобильные котельные, которые можно использовать в больницах и школах

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Не исключено, что зимой в многоквартирных домах Киева на несколько суток или недель будет отключаться отопление, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев в интервью «Экономической правде».

Такая вероятность связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры, подчеркнул он.

По словам Пантелеева, сеть централизованного отопления столицы диверсифицирована, проблемы могут возникнуть в местах, где будут повреждения в результате ракетных атак. «Система достаточно большая и инертная. Это более 3 тыс. км трубопровода и большое количество источников», — сказал он.

Ранее в интервью «Зеркалу недели» замглавы КГГА говорил, что в случае ЧС власти планируют использовать мобильные котельные, работающие на дизельном топливе. Котельные можно будет передвигать по городу, они работают по принципу электрогенератора, но производят не электричество, а тепло. «Для больницы, роддома или какого-то другого дома. <...> Это может быть одна школа, если там придется разворачивать пункт обогрева», — рассказал Пантелеев «Экономической правде».

Отопительный сезон в Киеве начался 20 октября, в КГГА заявили, что таким образом власти хотят снизить нагрузку на электросети. Как отмечает Пантелеев, несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают отопители и кондиционеры, это перегружает систему.

Власти украинских регионов призывают жителей сократить потребление электричества и вводят веерные отключения из-за ударов по инфраструктурным объектам, о которых российское Минобороны сообщает с 10 октября. По данным украинского Минэнерго, в результате обстрелов повреждено до 40% энергетической инфраструктуры страны, 22 октября без света остались почти 1,5 млн человек в семи регионах.