Украина в тестовом режиме начала импорт электроэнергии из Европы

Речь не идет о коммерческих поставках, Киев тестирует техническую возможность осуществлять импорт электричества из Европы, сообщили в «Энергетической компании Украины»

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«Энергетическая компания Украины» (ЭКУ, на 100% принадлежит государству) начала тестирование импорта электроэнергии из Европы, рассказал в интервью «Укринформ» глава компании Виталий Бутенко.

«Мы действительно начали тестирование импорта электроэнергии из Европы. <...> Мы также планируем сделать еще один тест из Румынии (потому что предыдущие были из Словакии), для того чтобы убедиться, что технически на сегодняшний день импорт возможен», — сказал он.

Те закупки электроэнергии, которые уже были осуществлены, являются «тестовыми», а не «коммерческими» и нужны для того, чтобы убедиться в технической готовности энергосистемы страны к импорту, добавил Бутенко.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. Это началось после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы. Киев отношение ко взрыву отрицал.

23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что после массированного ракетного удара в стране оказались отключены большинство тепло- и гидроэлектростанций, а также все АЭС. Подавляющее большинство потребителей оказались обесточены, проблемы с электроснабжением рискуют вызвать перебои с тепло- и водоснабжением, указывали в министерстве. На следующий день в «Укрэнерго» сообщали, что на Украине восстановили около 50% электроснабжения.

Еврокомиссия призывала страны ЕС срочно передать Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. До этого комиссар по энергетике Кадри Симсон говорила в интервью УНИАН, что есть все необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию на Украину. Она напоминала, что еще весной украинская энергосеть была синхронизирована с сетью континентальной Европы.