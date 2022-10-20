Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 16:00
Власти и бизнес обсудили пути донастройки промышленной ипотеки Новая Экономика, 17:49
В Думу внесли проект о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ, кино, интернете Общество, 17:47
В центре и на востоке Украины ограничили потребление электроэнергии Политика, 17:42
Зеленский ввел санкции против патриарха Кирилла, Бузовой и Тимати Политика, 17:31
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 17:29
Кто такая Лиз Трасс и как менялись ее политические взгляды Политика, 17:27
Финская Orion Pharma опровергла уход из России Бизнес, 17:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Больше не бездомный: как помочь тем, кто оказался на улице 17:06
Times узнала о возможном участии Джонсона в выборах премьера Британии Политика, 17:05
Консерваторы назвали дату назначения нового премьера Британии Политика, 17:03
Путин наградил орденом Аркадия Ротенберга Спорт, 17:00
ЦБ дал прогноз по снижению спроса на жилье и ипотеку в России Недвижимость, 17:00
ЦБ Армении улучшил прогноз по ВВП из-за приезда россиян Финансы, 16:55
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 16:54
Военная операция на Украине ,  
0 

В центре и на востоке Украины ограничили потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии ограничили в Харьковской, Сумской, Полтавской областях Украины
В восьми украинских регионах временно ограничили потребление электричества. Власти накануне предупредили об отключениях по всей стране, чтобы снизить нагрузку на электросети и дать время для ремонта поврежденного оборудования
Фото: Clodagh Kilcoyn / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyn / Reuters

В Харьковской и Сумской областях на северо-востоке Украины, а также в Полтавской области в центре страны будет временно отключена электроэнергия, сообщает «Укрэнерго» в своем телеграм-канале. Как заявили в компании, это вынужденная мера из-за резкого увеличения ее потребления.

«В Полтавской области растет нагрузка на энергосистему. <...> Сейчас нужно быстро уменьшить потребление. Необходимо выключить энергоемкие приборы!» — написал в своем «Телеграме» глава Полтавской военной областной администрации Дмитрий Лунин.

Несколькими часами ранее «Укрэнерго» ввела ограничения для жителей центральных регионов: Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей. В компании заявили, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст время для ремонта оборудования, поврежденного в результате обстрелов.

О веерных отключениях по всей территории страны 20 октября предупредил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, он призвал всех жителей сократить пользование электроэнергией с 7:00 до 23:00.

Российское Минобороны с 10 октября отчитывается об ударах «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате были повреждены многие украинские объекты инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. В Киеве и Харькове временно останавливали движение метро. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о приостановке работы ТЭЦ, из-за чего жители оставались без горячей воды. Кроме того, в стране возникли проблемы с интернетом.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей страны сократить потребление электричества в пиковые часы — с 17:00 до 23:00. По словам советника министра энергетики Александра Харченко, серьезные повреждения получили около 40% энергетической инфраструктуры.

Читайте на РБК Pro
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео
Pro
Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Инструкции
Pro
Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом
Статьи
Pro
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как изменился рынок труда в нефтегазовой отрасли за последний год — цифры
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании
Прогнозы
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина «Укрэнерго» отключение электричества Харьковская область Полтавская область Сумская область Киев
Материалы по теме
Зеленский сообщил об уничтожении трех энергетических объектов на Украине
Политика
Зеленский попросил украинцев сократить электропотребление в пиковые часы
Политика
В Киевской области предупредили об отключении света после обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter