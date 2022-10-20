В центре и на востоке Украины ограничили потребление электроэнергии

В восьми украинских регионах временно ограничили потребление электричества. Власти накануне предупредили об отключениях по всей стране, чтобы снизить нагрузку на электросети и дать время для ремонта поврежденного оборудования

Фото: Clodagh Kilcoyn / Reuters

В Харьковской и Сумской областях на северо-востоке Украины, а также в Полтавской области в центре страны будет временно отключена электроэнергия, сообщает «Укрэнерго» в своем телеграм-канале. Как заявили в компании, это вынужденная мера из-за резкого увеличения ее потребления.

«В Полтавской области растет нагрузка на энергосистему. <...> Сейчас нужно быстро уменьшить потребление. Необходимо выключить энергоемкие приборы!» — написал в своем «Телеграме» глава Полтавской военной областной администрации Дмитрий Лунин.

Несколькими часами ранее «Укрэнерго» ввела ограничения для жителей центральных регионов: Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей. В компании заявили, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст время для ремонта оборудования, поврежденного в результате обстрелов.

О веерных отключениях по всей территории страны 20 октября предупредил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, он призвал всех жителей сократить пользование электроэнергией с 7:00 до 23:00.

Российское Минобороны с 10 октября отчитывается об ударах «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате были повреждены многие украинские объекты инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. В Киеве и Харькове временно останавливали движение метро. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о приостановке работы ТЭЦ, из-за чего жители оставались без горячей воды. Кроме того, в стране возникли проблемы с интернетом.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей страны сократить потребление электричества в пиковые часы — с 17:00 до 23:00. По словам советника министра энергетики Александра Харченко, серьезные повреждения получили около 40% энергетической инфраструктуры.