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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о нарушенной переброске резервов ВСУ из-за удара

Минобороны: массированный удар 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ

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Массированный удар российских войск по «системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики» 23 ноября нарушил переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий, заявили в Минобороны России.

Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования», уточнил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что «ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось». «Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — сказали в Минобороны.

23 ноября украинские власти сообщили, что Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. В результате были отключены все атомные станции, а также большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. Местные власти заявили о повреждениях инфраструктуры в нескольких регионах Украины. По данным украинского Минэнерго, подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено. «Украинская железная дорога» сообщила об обесточивании участков железных дорог в нескольких регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с обстрелами запросил срочное заседание Совбеза ООН. Оно состоялось в ночь на 24 ноября по московскому времени. Зеленский пригласил экспертов организации посетить украинские объекты инфраструктуры, чтобы оценить повреждения. Постпред России Владимир Небензя заявил, что российские удары по инфраструктурным объектам — «ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией».

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