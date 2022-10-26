Bloomberg сообщил, что Европа с избытком заполнила газовые хранилища
Объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили ее потребности, газовые хранилища в регионе практически заполнены, сообщил Bloomberg.
Как пишет агентство, избыток топлива образовался вследствие теплой погоды и активного наращивания поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Как прогнозирует ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, ситуация с излишками сохранится как минимум до декабря. «В ноябре Европа вряд ли столкнется с продолжительным похолоданием», — отметил он.
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. Однако если погода будет холоднее, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца, поэтому Европе придется продолжать закупки СПГ, пишет Bloomberg.
Европа нарастила закупки газа на фоне сокращения поставок топлива из России и ужесточения санкций против страны. В последние месяцы там также обсуждают возможность ввести потолок цен на российский газ.
Москва эти планы неоднократно критиковала. «Одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — предупредил глава «Газпрома» Алексей Миллер.