Bloomberg сообщил, что Европа с избытком заполнила газовые хранилища

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 16:38
Брокер «Тинькофф» пояснил порядок разблокировки ценных бумаг Инвестиции, 19:54
МВД Грузии сообщило о переезде в страну 112 тыс. россиян с начала года Общество, 19:53
Директора Собчак обвинили в вымогательстве у Чемезова ₽11 млн Политика, 19:52
В Совфеде объяснили отказ дать в законе статус уже готовым апартаментам Общество, 19:49
Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП Партнерский проект, 19:44
Даниил Медведев выиграл первый матч после травмы Спорт, 19:40
В России завели первое с 24 февраля дело об оскорблении украинцев Общество, 19:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:36
Как люди оказываются без дома и как им помочь Партнерский проект, 19:21
Росстат сообщил о максимальном за два года снижении промпроизводства Экономика, 19:19
«Ак Барс» проиграл девятый из десяти последних матчей в КХЛ Спорт, 19:15
Маск обвинил The New York Times в создании хаоса в геополитике Политика, 19:12
Всемирный банк предсказал цены на газ в ЕС в 4 раза выше средних за 5 лет Инвестиции, 19:12
Швейцария ограничила экспорт товаров военного назначения на Украину Политика, 19:09
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Bloomberg сообщил, что Европа с избытком заполнила газовые хранилища

Аналитик Bloomberg: в Европе образовался избыток запасенного газа
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%
«Газпром» GAZP ₽172,18 -0,12% Купить
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили ее потребности, газовые хранилища в регионе практически заполнены, сообщил Bloomberg.

Как пишет агентство, избыток топлива образовался вследствие теплой погоды и активного наращивания поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Как прогнозирует ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, ситуация с излишками сохранится как минимум до декабря. «В ноябре Европа вряд ли столкнется с продолжительным похолоданием», — отметил он.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. Однако если погода будет холоднее, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца, поэтому Европе придется продолжать закупки СПГ, пишет Bloomberg.

Европа нарастила закупки газа на фоне сокращения поставок топлива из России и ужесточения санкций против страны. В последние месяцы там также обсуждают возможность ввести потолок цен на российский газ.

Москва эти планы неоднократно критиковала. «Одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — предупредил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Читайте на РБК Pro
Цены на литий рекордно выросли. Как это отразится на рынке электрокаров
Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
«Место для троечников»: почему россияне не хотят работать на стройке
Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Европа ЕС газовые хранилища ПХГ газ
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль не увидел оснований для волнения после просьбы Турции по газу
Политика
Глава «Нафтогаза» предупредил о «худшей зиме в истории Украины»
Политика
Молдавия закупила 10 млн куб. м газа на случай прекращения поставок
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter