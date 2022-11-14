В ЕС допустили аномально теплую погоду в Европе зимой

С вероятностью до 60% на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы температура воздуха будет значительно выше исторических норм, сообщили ученые из структуры ЕС

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Великобританию и часть Европы с декабря по февраль ожидает аномально теплая погода — температура воздуха превысит исторические значения, тогда как количество осадков значительно сократится. Об этом сообщили ученые службы ЕС по борьбе с изменением климата Copernicus, передает Bloomberg.

Согласно прогнозу, в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей температура воздуха превысит средние исторические значения. Так, с вероятностью от 50 до 60% температура будет значительно выше на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы.

«Поскольку большинство погодных моделей предсказывают относительно мягкие условия на оставшуюся часть 2022 года, газа, вероятно, будет достаточно для удовлетворения спроса даже в случае начала похолодания в 2023 году», — написала Eurasia Group незадолго до появления отчета Copernicus.

Более того, на большей части территории Франции и Германии с вероятностью от 40 до 50% в ближайшие три месяца выпадет меньше осадков, чем в среднем. Отсутствие дождей и снегопадов может сказаться на работе внутреннего речного транспорта и гидроэлектростанций, а также повлиять на лыжный сезон в ЕС.

Также ожидается, что в центральной и южной части США, а также в Китае, Японии и России температура зимой будет значительно выше нормы — вероятность этого оценивается от 60 до 70%.

Модель Copernicus объединяет данные ученых из Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Программа ЕС использует измерения со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру для своих ежемесячных и сезонных прогнозов.

Ранее Bloomberg на основании данных центров прогнозирования Maxar Technologies и Marex сообщил, что ноябрьская погода в Европе будет теплой, что также уменьшит использование газа из хранилищ.

Синоптики прогнозировали температуру «сильно выше нормы» в начале месяца, после чего мнения разделились — одни ожидают теплую погоду в течение всего ноября, другие ожидают возвращение температурных показателей к среднему уровню во второй половине месяца.

«Нельзя исключать эпизодических холодов в ноябре и зимнем сезоне 2022–2023 годов в целом», — отмечал метеоролог Maxar Мэтью Дросс.

В конце октября агентство передавало, что объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили ее потребности. Так, избыток топлива образовался вследствие теплой погоды и активного наращивания поставок СПГ.

Как прогнозирует ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, ситуация с излишками сохранится как минимум до декабря.