Военная операция на Украине⁠,
0

Разведка США сообщила о «твердой позиции» России по конфликту на Украине

NBC: разведка США уверена в твердости позиции России добиваться победы на фронте
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин сейчас занимает «более твердую позицию, чем когда-либо», по конфликту на Украине. К таким выводам пришла разведка США, пишет NBC News. По мнению спецслужбы, Россия хочет расширить свое присутствие и победить военным путем
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / Sputnik / Reuters)

Разведывательные службы США не видят признаков готовности России к компромиссу по Украине, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По оценкам спецслужб, президент России Владимир Путин сейчас занимает «более твердую позицию, чем когда-либо».

По словам высокопоставленного представителя конгресса США, разведка доложила сенату, что российский лидер «как никогда полон решимости продолжить войну на Украине и одержать победу на поле боя». Американская спецслужба не увидела «никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине», добавил он.

Белый дом отказался комментировать каналу эту оценку разведки, сказано в публикации. Там напомнили об усилиях президента Дональда Трампа по достижению мирного соглашения.

Выступая 29 октября на саммите АТЭС в южнокорейском Кёнчжу, Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной «будет решен». «Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом Путиным», — сказал Трамп, добавив, что российский лидер «оказался немного другим».

Лавров назвал удивительным изменение позиции Трампа по Украине
Политика
Дональд Трамп

25 октября американский лидер заявил, что Москва хочет урегулировать украинский конфликт. На вопрос, опасается ли он, что введенные Вашингтоном санкции против России могут оказаться слишком жесткими, Трамп ответил отрицательно. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

За несколько дней до этого стало известно о переносе саммита Трампа и Путина, который должен был пройти в Будапеште. В Кремле считают, что Киев под давлением Брюсселя не стремится к переговорам, поэтому возникает «пауза».

Российская сторона исключает возможность территориальных уступок в пользу Украины и требует от нее для прекращения конфликта выведения войск из контролируемых частей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признать их утрату. Власти Украины в свою очередь допускают поиск компромисса с Москвой по утраченным территориям, но подчеркивают, что Киев никогда не признает потерю земель.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Нацразведка США Украина Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
