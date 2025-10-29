Разведка США сообщила о «твердой позиции» России по конфликту на Украине

Путин сейчас занимает «более твердую позицию, чем когда-либо», по конфликту на Украине. К таким выводам пришла разведка США, пишет NBC News. По мнению спецслужбы, Россия хочет расширить свое присутствие и победить военным путем

Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / Sputnik / Reuters)

Разведывательные службы США не видят признаков готовности России к компромиссу по Украине, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По оценкам спецслужб, президент России Владимир Путин сейчас занимает «более твердую позицию, чем когда-либо».

По словам высокопоставленного представителя конгресса США, разведка доложила сенату, что российский лидер «как никогда полон решимости продолжить войну на Украине и одержать победу на поле боя». Американская спецслужба не увидела «никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине», добавил он.

Белый дом отказался комментировать каналу эту оценку разведки, сказано в публикации. Там напомнили об усилиях президента Дональда Трампа по достижению мирного соглашения.

Выступая 29 октября на саммите АТЭС в южнокорейском Кёнчжу, Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной «будет решен». «Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом Путиным», — сказал Трамп, добавив, что российский лидер «оказался немного другим».

25 октября американский лидер заявил, что Москва хочет урегулировать украинский конфликт. На вопрос, опасается ли он, что введенные Вашингтоном санкции против России могут оказаться слишком жесткими, Трамп ответил отрицательно. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

За несколько дней до этого стало известно о переносе саммита Трампа и Путина, который должен был пройти в Будапеште. В Кремле считают, что Киев под давлением Брюсселя не стремится к переговорам, поэтому возникает «пауза».

Российская сторона исключает возможность территориальных уступок в пользу Украины и требует от нее для прекращения конфликта выведения войск из контролируемых частей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признать их утрату. Власти Украины в свою очередь допускают поиск компромисса с Москвой по утраченным территориям, но подчеркивают, что Киев никогда не признает потерю земель.