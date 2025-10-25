 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что Путин хочет завершить конфликт на Украине

Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Москва хочет урегулировать украинский кризис, заявил президент США Дональд Трамп, разговаривая с журналистами на борту своего самолета. Аудиозапись разговора опубликовал Белый дом в соцсетях.

«Я думаю, он (президент Владимир Путин. — РБК) хочет завершения [конфликта]», — отметил Трамп.

Президента также спросили, опасается ли он, что введенные Вашингтоном санкции против России могут оказаться слишком жесткими.

«Я так не думаю. Он (Путин. — РБК) говорит, что [санкции] не будут иметь особого эффекта. <...> Не думаю, что он прав, но посмотрим», — сказал Трамп.

США 22 октября объявили о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и других компаний, где двум указанным принадлежит 50% и более. На сворачивание операций с ними Вашингтон дал месяц. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Российская сторона выражала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. Москва также считает западные санкции незаконными. Путин говорил, что серьезного ущерба они не нанесут, но некоторый эффект от ограничений будет заметен.

Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России
Политика
Кирилл Дмитриев

По словам спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины являются тремя основными элементами разрешения конфликта. 24 октября он прибыл в США для продолжения диалога с Вашингтоном.

Дмитриев добавил, что при условии нахождения дипломатических механизмов урегулирования решение может быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Дональд Трамп США Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Дмитриев заявил о попытках Европы не допустить диалог Путина и Трампа
Политика
В Венгрии допустили, что саммит Трампа и Путина состоится
Политика
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов от маркетплейсов Общество, 09:40
Telegraph отметил новую тактику «коалиции желающих» по Украине Политика, 09:39
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи Общество, 09:05
ЕС уточнил правила заморозки активов российских лиц под санкциямиПодписка на РБК, 09:03
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
В какой банк положить деньги в ноябре: топ-10 вкладов Инвестиции, 09:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
OnlyFans — одна из самых эффективных компаний мира. В чем секретПодписка на РБК, 09:00
Трамп попросит помощи Китая в урегулировании на Украине Политика, 08:58
Могут ли отключить свет, воду, газ и канализацию за долги по ЖКУ Недвижимость, 08:38
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Трамп заявил, что Путин хочет завершить конфликт на Украине Политика, 08:23
В Бельгии предупредили об ударе по своей экономике из-за активов России Политика, 08:10
Чего ожидать от «одной из самых рискованных» поездок Трампа Политика, 08:00