Трамп заявил, что Путин хочет завершить конфликт на Украине

Москва хочет урегулировать украинский кризис, заявил президент США Дональд Трамп, разговаривая с журналистами на борту своего самолета. Аудиозапись разговора опубликовал Белый дом в соцсетях.

«Я думаю, он (президент Владимир Путин. — РБК) хочет завершения [конфликта]», — отметил Трамп.

Президента также спросили, опасается ли он, что введенные Вашингтоном санкции против России могут оказаться слишком жесткими.

«Я так не думаю. Он (Путин. — РБК) говорит, что [санкции] не будут иметь особого эффекта. <...> Не думаю, что он прав, но посмотрим», — сказал Трамп.

США 22 октября объявили о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и других компаний, где двум указанным принадлежит 50% и более. На сворачивание операций с ними Вашингтон дал месяц. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Российская сторона выражала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. Москва также считает западные санкции незаконными. Путин говорил, что серьезного ущерба они не нанесут, но некоторый эффект от ограничений будет заметен.

По словам спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины являются тремя основными элементами разрешения конфликта. 24 октября он прибыл в США для продолжения диалога с Вашингтоном.

Дмитриев добавил, что при условии нахождения дипломатических механизмов урегулирования решение может быть достигнуто в кратчайшие сроки.