Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров назвал удивительным изменение позиции Трампа по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине было неожиданным и удивительным, Россия надеется, что США еще стремятся к урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, передает «Интерфакс».

«Удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима [президента Украины Владимира] Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру», — отметил Лавров.

Дипломат выразил надежду, что «логика установления долгосрочного мира» в США возобладает.

«Но надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений», — подчеркнул Лавров.

Песков назвал препятствие для продолжения переговоров с Украиной
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Москва настаивала на том, что для урегулирования на Украине нужно устранить первопричины конфликта и после этого заключить мирное соглашение. Прекращение огня в качестве первого шага в Москве отвергали, настаивая на том, что Киев использует паузу для перевооружения. Трамп сначала согласился с такой повесткой урегулирования, однако 23 октября он вновь призвал к немедленному прекращению огня, при этом США ввели первые после прихода Трампа к власти санкции против России. Под них попали «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова принять концепцию США по урегулированию на Украине, о чем сообщила на саммите в Анкоридже, где Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным, 15 августа.

«Путин [на Аляске] подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: «Верно ли это? Так ли это?» Все было подтверждено», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, после этого президент Путин заявил, что «Россия готова принять их (США. — РБК) концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе». Прямого ответа не последовало, сказал дипломат.

Лавров отметил, США находятся «под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских ястребов, [президента Украины Владимира] Зеленского» и тех, кто не хочет видеть взаимодействия России и США по любым направлениям.

