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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский допустил компромисс по части утраченных территорий

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент подчеркнул, что Киев никогда не признает потерянные территории российскими, но допустил возможность компромисса, который позволит со временем вернуть территории дипломатическим путем. Москва исключает уступки Киеву
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский допустил поиск компромисса, который со временем позволит вернуть часть утраченных территорий дипломатическим путем, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Зеленский подчеркнул, что Киев никогда не признает потерянные территории российскими, это одна из красных линий.

«Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — сказал он в ходе встречи с предпринимателями Черниговской области.

Украинский лидер считает, что «справедливый мир» будет возможен только тогда, когда будут возвращены все территории.

Зеленский неоднократно называл красной линией для Украины уступку территорий. «Мы на это не пойдем», — заверял он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом в марте. Президент признавал, что вопрос территорий будет «одним из чувствительных и сложных» на будущих переговорах о мире.

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Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Украина должна быть готова к сложным решениям, так же, как и России «придется пойти на трудные шаги», чтобы положить конец конфликту или «хотя бы как-то приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме».

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что российские военные контролируют ЛНР на 99%, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%. Признание этих территорий и Крыма за Россией летом прошлого года он называл среди условий для прекращения огня и начала переговоров.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, утверждал Путин. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что уступки Украине были сделаны во времена СССР, когда ей отошли территории, «которые столетиями осваивались русскими людьми». Теперь же в ходе мирных переговоров обсуждения каких-либо уступок не будет, подчеркивал он.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский компромисс уступки территории
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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