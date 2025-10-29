Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной «будет решен». Об этом он заявил в выступлении на саммите АТЭС в южнокорейском Кёнчжу. Трансляцию вел The Sun в YouTube.

«Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом Путиным», — сказал Трамп, добавив, что российский лидер «оказался немного другим».

25 октября Трамп заявил, что Москва хочет урегулировать украинский конфликт. На вопрос, опасается ли он, что введенные Вашингтоном санкции против России могут оказаться слишком жесткими, президент ответил отрицательно.

США 22 октября объявили о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и других компаний, где двум указанным принадлежит 50% и более. На сворачивание операций с ними Вашингтон дал месяц. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

За день до этого стало известно о переносе саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен был пройти в Будапеште. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал американский лидер.

Москва считает западные санкции незаконными и подчеркивает, что давление бесполезно. Процессу продолжения переговоров по урегулированию на Украине препятствует позиция Киева, заявили в Кремле.