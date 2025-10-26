Кремль не увидел предпосылок для саммита Путина и Трампа

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пока нет предпосылок для проведения саммита президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программы «Москва. Кремль. Путин».

Как сказал Песков, Киев под давлением Европейского союза не стремится к переговорному процессу, поэтому возникает «пауза».

«А в условиях паузы, конечно, ну, скажем, Трамп понимает, что пока нету никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании», — сказал Песков.

Путин и Трамп во время телефонного звонка 16 октября договорились провести встречу в Будапеште, точная дата названа не была. Как сказал Трамп, на саммите политики должны понять, есть ли возможность урегулировать российско-украинский конфликт.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио после этого созвонились 20 октября, чтобы обсудить дальнейшие шаги после разговора президентов.

Трамп 23 октября сообщил об отмене встречи с Путиным. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться», — сказал он.

Путин, в свою очередь, заявил, что его встреча с Трампом скорее перенесена, а не отменена. По словам российского президента, саммит в венгерской столице был предложен американской стороной, он согласился с этой идеей, но отметил, что подойти к встрече без подготовки, «легко» было бы ошибкой, так как она бы не принесла ожидаемых результатов. Трамп с этим согласился, сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена саммита — это результат его встречи с Трампом 17 октября. В Кремле в ответ заявили, что сорвать встречу, по которой не было достигнуто конкретных договоренностей, сложно.