Госдепартамент: в США обеспокоены углублением сотрудничества России и Ирана

В Госдепе США выразили озабоченность «углублением альянса» России и Ирана

Своих опасения Госдеп объяснил поставками Ираном беспилотников, которые, как считают в Вашингтоне, Россия использует в спецоперации на Украине. И Тегеран, и Москва опровергают информацию о применении иранских дронов в конфликте

Государственный департамент США (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Вашингтон обеспокоен «углублением альянса России и Ирана, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, передает ТАСС.

По словам Гавито, свидетельством такого сотрудничества являются «недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине».

Дипломат напомнила, что в июле президент США Джо Байден пообещал «не бросить» Ближний Восток, чтобы там не оставался «вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран».

О том, что российские военные атакуют украинскую территорию с помощью иранских дронов, заявляют в Киеве. В частности, беспилотник «Герань-2» власти Украины называют версией иранского боевого БПЛА типа Shahed.

Белый дом после таких заявлений украинского руководства обвинил Тегеран в участии в конфликте. Великобритания, Германия и Франция призвали расследовать использование дронов иранского происхождения на уровне секретариата ООН.

Постпред России при этой международной организации Василий Небензя предупредил, что в случае такого расследования Москва может пересмотреть отношения с секретариатом. Российские власти называют обвинения в использовании иранских дронов дезинформацией. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва в конфликте на Украине использует только дроны своего производства.

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«У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег», — сказал Полянский.

В МИД Ирана назвали предположения безосновательными и подчеркнули, что выступают против поставок вооружений сторонам конфликта.

Евросоюз 20 октября ввел санкции против производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.