МИД Узбекистана опроверг сообщения о сборке иранских дронов в стране

МИД Узбекистана заявил, что Ташкент не сотрудничает с Тегераном по сборке беспилотников

Узбекский МИД указал, что ни Украина, ни другие государства не обращались к стране по вопросу «сборки иранских дронов». Ташкент попросил Киев повлиять на украинские СМИ, чтобы те не распространяли «безосновательные обвинения»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о сборке иранских дронов в Узбекистане является ложной, заявил МИД Узбекистана.

Ведомство отреагировало на интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) с экс-акционером ЮКОСА Леонидом Невзлиным, проживающим в Израиле. В нем ведущий говорит, что сборка иранских дронов осуществляется «в Иране и Узбекистане».

«Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники. При этом до настоящего времени ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу сборки иранских дронов не поступало», — заявили в МИДе.

МИД Узбекистана попросил Киев принять меры, чтобы украинские СМИ не распространяли «безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям».

На прошлой неделе ЕС ввел санкции против иранской компании —производителя беспилотников Shahed Aviation Industries. Брюссель считает, что дроны этой фирмы были поставлены России. Летом информация об этом появилась в американских Washington Post и CNN, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также заявил, что у Вашингтона есть информация о планах Тегерана поставить Москве до нескольких сотен беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о поставках беспилотников из Ирана слухами. Иранский постпред при ООН Амид Саид Иравани также говорил, что обвинения в поставках дронов безосновательны и ничем не подкреплены.





