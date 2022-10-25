Лапид увидел «опасную близость» России с Ираном и предупредил об ответе

Израиль внимательно следит за сотрудничеством Москвы и Тегерана по БПЛА, игнорировать происходящее страна не намерена, предупредил премьер Лапид. Россия и Иран отвергают данные о передаче Москве дронов, называя их фейками

Яир Лапид (Фото: Amir Levy / Gerry Images News)

Россия и Иран достигли «опасной близости» по поставкам беспилотников, это вызывает растущую обеспокоенность у Израиля, который ежедневно анализирует ситуацию, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post.

Такое положение дел не является «чем-то, что мы собираемся игнорировать или ничего с этим не делать», добавил он.

Израиль и США тесно сотрудничают в этом вопросе, продолжил Лапид, отметив также, что в середине октября созвонился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Отвечая на вопрос о том, почему израильское правительство не поставляет Украине системы ПВО, премьер пояснил, что он «балансирует между двумя соображениями». Во-первых, указал Лапид, Израиль поддерживает Киев, осудил присоединение к России четырех новых регионов, готов помочь создать гражданскую систему раннего предупреждения о ракетах, а также стал единственным государством в мире, которое открыло на Украине полевой госпиталь. С другой стороны, Израилю необходимо «обеспечивать постоянную защиту интересов национальной безопасности», добавил Лапид.

Власти России и Ирана отрицают информацию о поставках Тегераном Москве беспилотников. В МИДе Исламской республике обвинения назвали безосновательными и заверили, что выступают против поставок вооружений сторонам конфликта. Кремль настаивает, что публикации о поставках Ираном дронов — вбросы. В российском МИДе называют такие сообщения слухами. В миссии России при ООН пригрозили «пересмотром отношений» с секретариатом организации, если будет запущено расследование по беспилотникам.



Западные государства сообщали о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе боевых, для использования на Украине. В частности, говорил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, российская сторона интересовалась моделями Shahed-191 и Shahed-129. Власти Украины в последние дни сообщают об атаках по объектам инфраструктуры при помощи иранских дронов-камикадзе.

Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с иранскими беспилотниками, рассказал The New York Times неназванный украинский чиновник.



