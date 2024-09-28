Вместе с главой «Хезболлы» при ударе Израиля по Ливану погиб генерал КСИР
️Генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан погиб в результате удара Израиля по Бейруту, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление формирования.
В КСИР уточнили, что Нилфорушан погиб в результате того же удара, что и лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.
Удар был нанесен накануне по центральному штабу «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября отчиталась о ликвидации Насраллы, через несколько часов «Хезболла» подтвердила его смерть.
Кроме того, по данным израильской стороны, в результате удара по Бейруту 27 сентября были убиты командир южного командования «Хезболлы» Али Караки, отвечавший за обстрелы Израиля из приграничных районов, и другие военачальники.
Насралле было 64 года. Ровно половину жизни он руководил «Хезболлой», возглавив группировку в 1992 году, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави. Последний находился в автоколонне, когда по ней был нанесен ракетный удар вертолетами ВВС Израиля.
«Хезболла» после гибели Насраллы пообещала «продолжить джихад», а также поддержку Палестины и сектора Газа, где Израиль ведет войну с группировкой ХАМАС. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном.
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