Что будет с «Хезболлой» после ликвидации ее лидера Насраллы Генсек ливанской группировки был убит израильским авиаударом по подземному штабу в пригороде Бейрута

28 сентября израильская армия объявила, что накануне ей удалось ликвидировать Хасана Насраллу, руководившего «Хезболлой» с 1992 года. Как его гибель скажется на возможностях ливанской группировки — в статье РБК

Хасан Насралла (Фото: Aziz Taher / Reuters)

Как Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы»

27 сентября израильская армия нанесла удары по подземному центральному штабу «Хезболлы», расположенному среди жилых построек в Дахии, южном пригороде Бейрута с преимущественно шиитским населением. Целью операции был глава группировки Хасан Насралла, руководивший «Хезболлой» на протяжении 32 лет. Взрывы в Дахии стали сильнейшими с начала боевых действий — по данным израильского Channel 12, на бункер, где находился лидер «Хезболлы», были сброшены бомбы общим весом 83 т.

На протяжении последующего вечера израильские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что службы безопасности видят все больше признаков того, что операция прошла успешно. Собеседники Reuters, иранского агентства Tasnim и саудовского издания Al Hadath, в свою очередь, утверждали, что Насралла жив и находится в безопасном месте. В ночь с 27 на 28 сентября израильские ВВС продолжили наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в южных и восточных частях Ливана, а также впервые с начала боевых действий призвали эвакуироваться жителей трех домов в Дахии, перед тем как нанести удары по располагавшимся вблизи объектам группировки.

Утром 28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию Насраллы, командира южного командования «Хезболлы» Али Караки, отвечавшего за обстрелы Израиля из приграничных районов, а также других военачальников. Операция получила название «Новый порядок». «На этом наш набор инструментов не заканчивается. Идея проста: мы знаем, как найти любого, кто угрожает гражданам Израиля», — заявил глава Генштаба армии Израиля Герци Халеви.

Спустя несколько часов гибель Насраллы официально подтвердили и в «Хезболле». При этом в Тегеране появился билборд с портретом лидера проиранской группировки и подписью: «Хезболла» жива».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ о проведении ликвидации, находясь в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Авианалет на штаб «Хезболлы» в Дахии был произведен вскоре после выступления политика с трибуны международной организации. Нетаньяху пришлось прервать свою пресс-конференцию и досрочно вылететь из Нью-Йорка, несмотря на шаббат.

Высокопоставленный израильский чиновник рассказал журналистам на полях Генассамблеи ООН, что задачей пятничных авиаударов по Бейруту было избежать начала наземной операции на юге Ливана, передает The Times of Israel. Издание пишет, что израильская разведка раскрыла план Ирана по окружению и уничтожении еврейского государства к 2040 году. Атака ХАМАС на Израиль 7 октября якобы была его частью, однако лидер палестинской группировки поспешил с приказом о ее проведении, застав врасплох другие иранские прокси. По словам чиновника, Израиль осознавал, что Насралла — «стержень» подобного плана, и оказался перед выбором: либо начать полномасштабную войну с «Хезболлой», либо попытаться точечно ликвидировать ее лидера. «Некоторые люди незаменимы. Это случается. У некоторых людей нет замены. Это один из случаев, в этом нет сомнений, — заявил чиновник. — Мы не стремимся к более масштабной войне. На самом деле мы стремимся ее избежать, и Ирану следует задуматься о том, что ему сейчас делать».

17–18 сентября в разных частях Ливана взорвались сотни пейджеров и других электронных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Больше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения, сотни лишились пальцев, кистей и зрения. Вслед за этим ВВС Израиля приступили к точечным ударам по объектам «Хезболлы». Интенсивность бомбардировок значительно возросла в последние дни: лишь за 23 сентября в Ливане были убиты около 500 человек, а общее число погибших за неделю превысило 700. В результате авианалетов Израилю удалось уничтожить почти половину ракетного арсенала, а также ликвидировать многих ключевых командиров «Хезболлы», включая Насраллу. Ряд крупных международных авиакомпаний приостановили рейсы в Бейрут и Тель-Авив. Авиарегулятор ЕС рекомендовал перевозчикам избегать воздушного пространства Ливана и Израиля до 31 октября из-за обострения ситуации в регионе. По данным ООН, за последние несколько дней свыше 30 тыс. человек, преимущественно сирийских беженцев, бежали из Ливана в соседнюю Сирию.

Что будет с обезглавленной «Хезболлой»

В результате израильских ударов фактически вся структура принятия решений у «Хезболлы» разрушена, рассказал РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин. «Мы видели, что в последние дни ответы «Хезболлы» Израилю были достаточно вялыми, и пока непонятно, насколько она вообще будет способна быть единой организованной структурой, после того как практически все ее руководство было уничтожено», — отметил он. Востоковед отметил, что в долгосрочной перспективе ликвидация Насраллы станет серьезной травмой для ливанского общества, поэтому нехватки в добровольцах не будет, однако на нынешнем этапе существуют серьезные сомнения в способности «Хезболлы» дать серьезный отпор Израилю.

Политолог и независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов, в свою очередь, отметил в беседе с РБК, что многие функции внутри «Хезболлы» дублируются и, несмотря на гибель части военного и политического руководства, обстрелы израильской территории продолжились. «То, что сразу же после нанесения удара по Бейруту последовали ответные залпы от «Хезболлы», свидетельствует, что какие-то приказы все равно отдаются вне зависимости от того, парализовано или нет высшее руководство, — заявил он. — Репутационно это большой удар по «Хезболле», но это не уничтожает саму группировку и серьезно не сказывается на ее способности вести боевые действия».

Бывший глава управления военной разведки Израиля Тамир Хайман пишет, что «Хезболла» оказалась в непростом положении. Она лишилась почти половины своего арсенала (при этом у нее все равно остаются десятки тысяч ракет и снарядов), вертикаль управления разрушена, многие офицеры все еще остаются в больницах, а надежных способов коммуникации после взрывов пейджеров и раций не осталось. Экс-разведчик отмечает, что Насралла был не просто военным командиром, а духовным лидером и символом группировки, а также самым высокопоставленным и возрастным членом проиранской «оси сопротивления», с тех пор как в январе 2020 года в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Хайман предположил, что «Хезболла» может использовать все оставшиеся ресурсы для ответа на убийство лидера. По его словам, это будет пусть и серьезный, но довольно непродолжительный удар. Среди возможных сценариев — расширение географии ударов группировки до Тель-Авива и других частей Израиля, а также потенциальная диверсия на его территории. «Но прежде всего, если ликвидация прошла успешно, необходимо назначить замену, вытащить людей из-под завалов, провести грандиозные похороны и провести оценку ситуации. Вполне вероятно, что будет какая-то промежуточная реакция со стороны «Хезболлы», но полноценный ответ мы увидим только через несколько дней», — отмечает Хайман.

Другой важный вопрос заключается в том, как на гибель Насраллы отреагируют Иран и его региональные прокси. 31 июля Израиль ликвидировал главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию прямо в Тегеране, однако, несмотря на многочисленные угрозы, прямого ответа от Ирана пока так и не последовало. В отношении событий в Ливане Тегеран также ведет себя довольно сдержанно, ограничиваясь обещаниями поддержки «Хезболлы». В субботнем заявлении верховного лидера Ирана Али Хаменеи говорится, что все мусульмане должны встать на сторону «Хезболлы» и помочь ей в противостоянии с Израилем. «Ливан заставит пожалеть агрессивного, злобного и трусливого врага», — заявил аятолла. При этом, станет ли сам Тегеран мстить за гибель союзника, в заявлении не говорится.

Смагин отмечает, что пока иранское руководство проявляет крайнюю и неожиданную для союзников осторожность, не решаясь на обострение и стремясь избежать большой войны и масштабных ответных ударов по своей территории со стороны Израиля. «Если Иран так и останется в позиции стороны, которая не переходит к активным военным действиям против Израиля в нынешней ситуации, то это будет огромный репутационный урон по нему как по той структуре, которая объявляет себя главным противником Израиля, но дала фактически уничтожить в значительной степени своего главного союзника в регионе и не сделала ничего», — подчеркнул иранист.

С ним согласен Семенов. «Если Иран ничего не предпримет, это серьезно повлияет на его репутацию. Это еще больше покажет, что новый президент фактически бросил исламское сопротивление ради эфемерных сделок с США по Совместному всеобъемлющему плану действий [по иранской ядерной программе], которые неизвестно, будут или нет», — отметил эксперт.