Reuters узнал подробности гибели лидера «Хезболлы» при ударе Израиля

Reuters: на теле лидера «Хезболлы» нет ран, он умер из-за удара взрывной волны

Хасан Насралла погиб 27 сентября при авиаударе Израиля по Бейруту. На его теле нет ран, предположительно, он погиб из-за удара взрывной волны, рассказали собеседники агентства

Обстановка на месте авиаудара, в результате которого погиб Хасан Насралла Насралла в южном пригороде Бейрута (Фото: Ahmad Al-Kerdi / Reuters)

Тело погибшего при ударе Израиля лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы найдено, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На трупе нет ран, предполагается, что он умер от травмы, полученной из-за воздействия взрывной волны, заявили собеседники агентства.

О ликвидации Насраллы израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила накануне, 28 сентября. Лидер «Хезболлы» погиб при авиаударе по подземному центральному штабу группировки в Бейруте вечером 27 сентября. Ynet и Al Jazeera передавали, что авиация сбросила 80-85 бомб, каждая из которых весила 1 т, среди них были и противобункерные бомбы. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами связались с жителями трех домов с призывом эвакуироваться, поскольку эти здания находились непосредственно над стратегическими объектами «Хезболлы».

Израильская армия заявила, что Насралла создавал «огромный арсенал оружия» с единственной целью — «начать войну с Израилем», поэтому стояла задача его ликвидировать.

Группировка после гибели своего руководителя заверила, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа».

64-летний Насралла был лидером «Хезболлы» с 1992 года. Он возглавил группировку после гибели предыдущего руководителя Аббаса аль-Мусави при ракетном ударе вертолетов израильской армии по автоколонне.

Для обеспечения безопасности Насраллы предпринимались исключительные меры, писала The New York Times. Когда в 2002 году он дал редкое интервью этому изданию, журналисту завязали глаза и некоторое время возили по южным пригородам Бейрута. Затем охранники лидера группировки проверили абсолютно все предметы, которые должны были попасть в комнату к Насралле. В частности, разобрали пишущие ручки, чтобы убедиться, что в них только чернила.

Российский МИД назвал убийство Насраллы политическим и сообщил, что Москва его осуждает. Президент США Джо Байден посчитал ликвидацию лидера «Хезболлы» «справедливой мерой» из-за его причастности к гибели многих американцев, израильтян, ливанцев.