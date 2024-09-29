Reuters узнал подробности гибели лидера «Хезболлы» при ударе Израиля
Тело погибшего при ударе Израиля лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы найдено, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
На трупе нет ран, предполагается, что он умер от травмы, полученной из-за воздействия взрывной волны, заявили собеседники агентства.
О ликвидации Насраллы израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила накануне, 28 сентября. Лидер «Хезболлы» погиб при авиаударе по подземному центральному штабу группировки в Бейруте вечером 27 сентября. Ynet и Al Jazeera передавали, что авиация сбросила 80-85 бомб, каждая из которых весила 1 т, среди них были и противобункерные бомбы. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами связались с жителями трех домов с призывом эвакуироваться, поскольку эти здания находились непосредственно над стратегическими объектами «Хезболлы».
Израильская армия заявила, что Насралла создавал «огромный арсенал оружия» с единственной целью — «начать войну с Израилем», поэтому стояла задача его ликвидировать.
Группировка после гибели своего руководителя заверила, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа».
64-летний Насралла был лидером «Хезболлы» с 1992 года. Он возглавил группировку после гибели предыдущего руководителя Аббаса аль-Мусави при ракетном ударе вертолетов израильской армии по автоколонне.
Для обеспечения безопасности Насраллы предпринимались исключительные меры, писала The New York Times. Когда в 2002 году он дал редкое интервью этому изданию, журналисту завязали глаза и некоторое время возили по южным пригородам Бейрута. Затем охранники лидера группировки проверили абсолютно все предметы, которые должны были попасть в комнату к Насралле. В частности, разобрали пишущие ручки, чтобы убедиться, что в них только чернила.
Российский МИД назвал убийство Насраллы политическим и сообщил, что Москва его осуждает. Президент США Джо Байден посчитал ликвидацию лидера «Хезболлы» «справедливой мерой» из-за его причастности к гибели многих американцев, израильтян, ливанцев.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов